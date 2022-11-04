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Головин прокомментировал выход «Монако» в плей-офф Лиги Европы

вчера, 12:05

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин высказался о выходе своей команды в плей-офф Лиги Европы.

Всегда приятно решить задачу, выйти в следующий раунд. В заключительном матче в группе нас устраивала только победа, и мы её уверенно добились. Поэтому в целом от группового турнира, конечно, позитивные эмоции.

Какой соперник больше всего удивил во время группового этапа? Не было такого, чтобы кто-то сильно удивил. Как и говорил после жеребьёвки, у нас получилась достаточно ровная группа. До последнего тура была борьба, много хороших, интересных матчей. У каждого соперника был свой стиль. Какая задача у «Монако» в Лиге Европы? Задача у нас всегда одна — победа в каждом матче.

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Все комментарии
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 17:03
А Головин играл в этой игре ?
Что то я его не заметил.
Али Самаркандский
Али Самаркандский
вчера в 15:42
Удивлен выходом Монако
Roger Young
Roger Young
вчера в 15:31
Удачи Саше в следующих раундах и главное избежать травм. И так даже без травм уже перестал все 90 минут играть.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 12:46
Приятно, что команда решила задачу выхода из группы. Но в целом, особо удачным выступление Монако я бы не назвал. Разгром от Трабзонспора и домашнее поражение от Ференцвароша не отнесешь к удачному выступлению. Да, соперники были не простыми. Но не на столько, что бы решение вопроса о выходе зависело от последнего матча. Было бы понятно, если бы последний матч решал судьбу первого и второго места, а так судьба всего группового турнира зависела от этого матча. В итоге можно было оказаться и четвертыми в этом квартете. Тем не менее задача выполнена, "разбор полетов" тренерский штаб проведет. Поздравляем Александра и его команду и ждем весеннего продолжения.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 12:37
Негры у вас боевитые,но бестолковые.Так что далеко не пройдёте.
Бубнин
Бубнин
вчера в 12:10
Надо хорошо играть, надо забивать голы прямо в ворота соперников.
Гость
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