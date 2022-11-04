Головин прокомментировал выход «Монако» в плей-офф Лиги Европы

Российский полузащитник «Монако» высказался о выходе своей команды в плей-офф Лиги Европы.

Всегда приятно решить задачу, выйти в следующий раунд. В заключительном матче в группе нас устраивала только победа, и мы её уверенно добились. Поэтому в целом от группового турнира, конечно, позитивные эмоции.

Какой соперник больше всего удивил во время группового этапа? Не было такого, чтобы кто-то сильно удивил. Как и говорил после жеребьёвки, у нас получилась достаточно ровная группа. До последнего тура была борьба, много хороших, интересных матчей. У каждого соперника был свой стиль. Какая задача у «Монако» в Лиге Европы? Задача у нас всегда одна — победа в каждом матче.