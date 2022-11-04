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Черчесов: «Выход в плей-офф — это не успех, а промежуточный этап»

вчера, 13:15

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал об итогах группового этапа Лиги Европы для своей команды.

Я всё время говорю, что успех — это когда конечный результат достигнут. А это промежуточный этап. После матча пообщались с футболистами, сказали, что это только начало приятного мгновения. Другое дело, что нужно продолжать в том же духе.

Завтра мы едем опять на игру, у нас времени нет на размышления. Чемпионат идёт, там нужно доказывать свою состоятельность. Для нас ничего не поменялось, хоть выход из группы и не рядовой момент. Мы хотим развиваться, хорошо играть, три игрока поедут в сборные на чемпионат мира. У нас только 13 футболистов основного состава, кто‑то травмирован, дисквалифицирован, мы за 42 дня 13 матчей провели.

Принципиально ли первое место в группе? Естественно, чисто спортивно — лучше, а как чисто финансово — не знаю. Другое дело, что УЕФА всё это учитывает и выплачивает больше денег за игру. Вчера не могли поменять игру структурно, просто некого было выпускать. Это был хороший опыт в официальном матче, с одной стороны, неприятный момент. С другой, ситуация позволила этот опыт набрать.

Прикидывали ли соперников по плей‑офф? Не знаю, какая там сетка. Эти игры будут в марте, у нас три игрока на чемпионате мира, вернутся или нет, я не знаю. Сохраним команду? Мы работаем на всех фронтах, если кто‑то уйдёт, нужно искать замену. Возможно, какие‑то перестановки в составе будут.

«Ференцварош» выиграл группу H, несмотря на поражение в последнем туре от «Трабзонспора» (0:1).

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 21:14
Вот, наконец, и терминология пошла. Давно не было
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 17:32
Стасик,это-ФИНИШ!!!
112910415
112910415
вчера в 15:03
ну, космос практически
drug01
drug01
вчера в 14:21
Молодец! Так играть дальше!!!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 14:15
Если бы он глянул на список потенциальных соперников по плейофф, то лучше бы помолчал. Там такие зубры, что МАЛО НЕ покажется. Покруче ЛЧ.
shlomo2
shlomo2
вчера в 13:36
Молодца Стас!... давай попробуй выиграть ЛЕ, а вдруг получится
Бубнин
Бубнин
вчера в 13:28
Там Черчесов, срочно запускайте водооткачивающую станцию!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 13:26
Ну надо же такое придумать, самоценка мощная.
Futurista
Futurista
вчера в 13:23, ред.
Выход в плей-офф - это отделение первой ступени ракетоносителя...
нечитайло
нечитайло
вчера в 13:23
Ну не скромничайте
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:16
Красавчик Стас , так держать ! И конечно же Удачи !
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