Черчесов: «Выход в плей-офф — это не успех, а промежуточный этап»

Главный тренер «Ференцвароша» рассказал об итогах группового этапа Лиги Европы для своей команды.

Я всё время говорю, что успех — это когда конечный результат достигнут. А это промежуточный этап. После матча пообщались с футболистами, сказали, что это только начало приятного мгновения. Другое дело, что нужно продолжать в том же духе.

Завтра мы едем опять на игру, у нас времени нет на размышления. Чемпионат идёт, там нужно доказывать свою состоятельность. Для нас ничего не поменялось, хоть выход из группы и не рядовой момент. Мы хотим развиваться, хорошо играть, три игрока поедут в сборные на чемпионат мира. У нас только 13 футболистов основного состава, кто‑то травмирован, дисквалифицирован, мы за 42 дня 13 матчей провели.

Принципиально ли первое место в группе? Естественно, чисто спортивно — лучше, а как чисто финансово — не знаю. Другое дело, что УЕФА всё это учитывает и выплачивает больше денег за игру. Вчера не могли поменять игру структурно, просто некого было выпускать. Это был хороший опыт в официальном матче, с одной стороны, неприятный момент. С другой, ситуация позволила этот опыт набрать.

Прикидывали ли соперников по плей‑офф? Не знаю, какая там сетка. Эти игры будут в марте, у нас три игрока на чемпионате мира, вернутся или нет, я не знаю. Сохраним команду? Мы работаем на всех фронтах, если кто‑то уйдёт, нужно искать замену. Возможно, какие‑то перестановки в составе будут.