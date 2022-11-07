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Ари: «Возможно, у Марио Фернандеса не было русских друзей»

сегодня, 07:26

Экс-форвард «Спартака» Ари рассказал о владении русским языком.

Я действительно хорошо говорю и понимаю на русском, но сейчас, к сожалению, не имею постоянной языковой практики. На русском общаюсь только с дочкой, потому что она не говорит на португальском.

В начале карьеры в РПЛ мне было очень тяжело с языковым барьером. Русский — один из самых сложных языков, у меня никогда не было никаких преподавателей. Я учил русский самостоятельно, каждый день общаясь с коллегами и друзьями.

Марио Фернандес не выучил русский язык? Конечно, немного странно, когда ты много лет находишься в России, играешь за местную сборную и плохо говоришь на русском. С другой стороны, Марио тоже можно понять из-за его характера и образа жизни. Возможно, у него не было русских друзей, и он часто проводил время дома. Поэтому не нужно его судить.

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Все комментарии
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s4u53zmq3yzp
сегодня в 08:49
Конь бразильцу не товарищ!
Сп62
Сп62
сегодня в 07:38
Не имей сто рублей, а имей сто друзей и будешь знать русский.
Гость
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