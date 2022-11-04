Ла Лига выпустила видео с критикой идеи о Суперлиге Европы

Ла Лига выпустила видео с критикой идеи о создании Европейской Суперлиги. Над данным проектом работают «Барселона», «Реал» и «Ювентус».

Суперлига хвастается тем, что намерена создать более интересное соревнование, но на самом деле она предлагает регулярные матчи между одними и теми же оппонентами, особенные игры превратятся в обыденность. Мотивации будет меньше, чем в еврокубках, где порой возникают сюрпризы, захватывающие противостояния в плей-офф и ярчайшие эмоции.

Помимо этого, Суперлига уничтожит возможность превращения мечты в реальность, как это было с «Порту», «Лестером», «Вильярреалом», «Монако», «Ромой», «Лидсом», «Боруссией» Дортмунд и многими другими в Лиге чемпионов.

Организаторам Суперлиги следует уважать позицию болельщиков и граждан. Против Суперлиги уже выступил Совет Европы, а Европарламент поддерживает открытую, демократическую модель, основанную на меритократии.