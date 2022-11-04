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Ла Лига выпустила видео с критикой идеи о Суперлиге Европы

вчера, 17:16

Ла Лига выпустила видео с критикой идеи о создании Европейской Суперлиги. Над данным проектом работают «Барселона», «Реал» и «Ювентус».

Суперлига хвастается тем, что намерена создать более интересное соревнование, но на самом деле она предлагает регулярные матчи между одними и теми же оппонентами, особенные игры превратятся в обыденность. Мотивации будет меньше, чем в еврокубках, где порой возникают сюрпризы, захватывающие противостояния в плей-офф и ярчайшие эмоции.

Помимо этого, Суперлига уничтожит возможность превращения мечты в реальность, как это было с «Порту», «Лестером», «Вильярреалом», «Монако», «Ромой», «Лидсом», «Боруссией» Дортмунд и многими другими в Лиге чемпионов.

Организаторам Суперлиги следует уважать позицию болельщиков и граждан. Против Суперлиги уже выступил Совет Европы, а Европарламент поддерживает открытую, демократическую модель, основанную на меритократии.

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Перевод с marca.com
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Все комментарии
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан
вчера в 21:50
Когда такие кальвусии случаются, значит понимабт что супер лига реально им угражает. Тебас частичка корупции УЕФА , и конечно же таким как он не место в новом футболе
протон
протон
вчера в 20:44
Сразу видно - делом занят Тебас. И ПСЖ покритиковал, и Суперлигу.

А то, что Барселона прописалась в Лиге Европы, Атлетико вообще последнее место в группе занял, Севилья в полураспаде, Валенсия в распаде, и со всей Ла Лиги только Реал смог выйти в плей-офф Лиги Чемпионов - это мелочи.

Странно, что он ещё АПЛ не покритиковал за то, что они в полном составе в плей-офф вышли. Недорабатывает президент.
pomor45
pomor45
вчера в 18:41
Пусть будет и Суперлига, и все существующие лиги. Пусть конкурируют. Пусть зрители сами разберутся кому что по нраву.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 18:22
Есть ли жизнь на Марсе, нету ли жизни на Марсе - нашим туда все равно не долететь.
zhqeeb5vx278
zhqeeb5vx278
вчера в 17:17
Антагонизм бедных и богатых это неотъемлемая часть нашей жизни, а это её частный пример
Гость
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