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Нойер: «Я лечился от рака кожи»

вчера, 15:24

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер признался, что у него был рак кожи лица.

Для лечения потребовалось провести три операции. Поэтому я уделяю особое внимание защите от солнца, так как я все время тренируюсь на открытом воздухе и люблю проводить свободное время на природе.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 22:42
Здоровье, как человеку и как легенде.
Кстати, нужно заметить, что рак кожи очень агрессивное и опасное заболевание, но современные методы лечения уже очень хорошо позволяют его лечить, при условии СВОЕВРЕМЕННОГО обращения к специалистам. Всем здоровья, друзья. Берегите себя.
С какого-то времени, примерно год-два назад, заметил на его лице определенные изменения, в районе носа - типа шрама, но думал, что это в следствии травмы лица. А оказывается, что все намного сложнее.
Меланома, если это была она, хорошо лечится на ранних стадиях, но очень быстро прогрессирует, если ничего не делать. Повод для каждого записаться к дерматологу, если есть какие-то подозрительные пятна.
Köln
Köln
вчера в 17:27
Ничего себе, вот это новость!
Futurista
Futurista ответ Igo0rek (раскрыть)
вчера в 16:28
Загорать в таком креме это всё равно что секс в презервативе...можно конечно, но ощущения уже не те)...
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:14
Мануэль пусть эта болячка покинет тебя на всегда!
Igo0rek
Igo0rek ответ Futurista (раскрыть)
вчера в 16:12
Крем от лучей типа А и Б, с фактором защиты 50+ и все норм будет.
Futurista
Futurista
вчера в 15:37
Белым арийцам таким как Нойер вообще нельзя загорать на солнце...
Гость
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