Нойер: «Я лечился от рака кожи»

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер признался, что у него был рак кожи лица.
Для лечения потребовалось провести три операции. Поэтому я уделяю особое внимание защите от солнца, так как я все время тренируюсь на открытом воздухе и люблю проводить свободное время на природе.
Кстати, нужно заметить, что рак кожи очень агрессивное и опасное заболевание, но современные методы лечения уже очень хорошо позволяют его лечить, при условии СВОЕВРЕМЕННОГО обращения к специалистам. Всем здоровья, друзья. Берегите себя.
С какого-то времени, примерно год-два назад, заметил на его лице определенные изменения, в районе носа - типа шрама, но думал, что это в следствии травмы лица. А оказывается, что все намного сложнее.
Меланома, если это была она, хорошо лечится на ранних стадиях, но очень быстро прогрессирует, если ничего не делать. Повод для каждого записаться к дерматологу, если есть какие-то подозрительные пятна.
Кстати, нужно заметить, что рак кожи очень агрессивное и опасное заболевание, но современные методы лечения уже очень хорошо позволяют его лечить, при условии СВОЕВРЕМЕННОГО обращения к специалистам. Всем здоровья, друзья. Берегите себя.
С какого-то времени, примерно год-два назад, заметил на его лице определенные изменения, в районе носа - типа шрама, но думал, что это в следствии травмы лица. А оказывается, что все намного сложнее.
Меланома, если это была она, хорошо лечится на ранних стадиях, но очень быстро прогрессирует, если ничего не делать. Повод для каждого записаться к дерматологу, если есть какие-то подозрительные пятна.