Бэйл опубликовал фотографии после победы в МЛС

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вчера, 14:07

Нападающий «Лос-Анджелеса» в своих соцсетях опубликовал фотографии после чемпионства в МЛС .

Валлиец забил гол на 128-й минуте овертайма, чем перевёл игру против «Филадельфии» в серию пенальти, где «Лос-Анджелес» одержал победу.