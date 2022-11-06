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Бэйл опубликовал фотографии после победы в МЛС

вчера, 14:07
Лос-АнджелесЛоготип футбольный клуб Лос-Анджелес3 : 3Логотип футбольный клуб Филадельфия ЮнионФиладельфия ЮнионЗакончился после серии пенальти

Нападающий «Лос-Анджелеса» Гарет Бэйл в своих соцсетях опубликовал фотографии после чемпионства в МЛС.

Валлиец забил гол на 128-й минуте овертайма, чем перевёл игру против «Филадельфии» в серию пенальти, где «Лос-Анджелес» одержал победу.

Бэйл опубликовал фотографии после победы в МЛС

Бэйл опубликовал фотографии после победы в МЛС

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 17:57
При всех негативных сторонах Гарета, когда он серьёзно берётся за дело на поляне, то он один из лучших в мире. Свой потенциал даже на половину не реализовал.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 16:31
Молодец Гарет.
Просто немного бы мозгов к его скорости, он бы в Реале стал легендой.
Lewa2708
Lewa2708
вчера в 15:06
Великая карьера у человека, на самом деле, впереди ещё и ЧМ, что для Уэльса это просто космос
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