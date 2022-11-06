Бэйл опубликовал фотографии после победы в МЛС

Нападающий «Лос-Анджелеса» Гарет Бэйл в своих соцсетях опубликовал фотографии после чемпионства в МЛС.
Валлиец забил гол на 128-й минуте овертайма, чем перевёл игру против «Филадельфии» в серию пенальти, где «Лос-Анджелес» одержал победу.
|Лос-Анджелес3 : 3Филадельфия Юнион
|Закончился после серии пенальти
Нападающий «Лос-Анджелеса» Гарет Бэйл в своих соцсетях опубликовал фотографии после чемпионства в МЛС.
Валлиец забил гол на 128-й минуте овертайма, чем перевёл игру против «Филадельфии» в серию пенальти, где «Лос-Анджелес» одержал победу.
Просто немного бы мозгов к его скорости, он бы в Реале стал легендой.
Просто немного бы мозгов к его скорости, он бы в Реале стал легендой.