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В «Ливерпуле» уверены, что в команде возникла проблема с общением

вчера, 17:33

Некоторые футболисты «Ливерпуля» не говорят по-английски, в клубе считают, что это вредит коммуникации игроков на поле.

Отмечается, что языковой барьер мешает футболистам обмениваться информацией на футбольном поле с нужной эффективностью. В особенной степени это проявляет себя во время стрессовых ситуаций по ходу игры. В клубе намерены провести работу над этим, в преодоление данной сложности весомый вклад вносит тренер Витор Матос.

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Все комментарии
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 18:58
Это как в старом анекдоте про моряков, только теперь про футболистов:
- Как пройти к воротам соперника?
- Зюйд - Зюйд - Вест
- Ты не выпендривайся, а рукой покажи.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
вчера в 18:44
Сомнительная причина. Там, в АПЛ, всегда играют футболисты разных национальностей. Даже Аршавин и Павлюченко как-то смогли общаться с партнёрами, а сейчас в Ливере возникла эта проблема. Может все проще и у Клоппа завершился очередной цикл и нужно просто ему сменить команду.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 18:34
Тут дело не в общении,а в чём то другом!
marut
marut
вчера в 18:03
Можно понять проблему... а когда это еще и на результатах отражается, то нужно что то срочно делать...
Ironigor
Ironigor
вчера в 17:42
То что в Ливерпуле есть проблемы, видно по матчам последних играх.
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