В «Ливерпуле» уверены, что в команде возникла проблема с общением

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вчера, 17:33

Некоторые футболисты «Ливерпуля» не говорят по-английски, в клубе считают, что это вредит коммуникации игроков на поле.

Отмечается, что языковой барьер мешает футболистам обмениваться информацией на футбольном поле с нужной эффективностью. В особенной степени это проявляет себя во время стрессовых ситуаций по ходу игры. В клубе намерены провести работу над этим, в преодоление данной сложности весомый вклад вносит тренер .