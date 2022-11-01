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Серхио Рамос — клоун, Грилиш — Элвис Пресли. Футбольный мир отпраздновал Хэллоуин

вчера, 16:00
Рамос
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Неймар
Неймар
Нападающий
Рамос Серхио
Рамос Серхио
Защитник
Куртуа Тибо
Куртуа Тибо
Вратарь
00:00 / 00:00

Собрали для вас лучшие костюмы футболистов на Хэллоуин.

Форвард ПСЖ Неймар не стал выделяться в этом году.

Серхио Рамос — клоун, Грилиш — Элвис Пресли. Футбольный мир отпраздновал Хэллоуин

Голкипер «Реала» Тибо Куртуа — в образе дьявола.

Серхио Рамос — клоун, Грилиш — Элвис Пресли. Футбольный мир отпраздновал Хэллоуин

Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш, оказывается, поклонник Элвиса Пресли.

Серхио Рамос — клоун, Грилиш — Элвис Пресли. Футбольный мир отпраздновал Хэллоуин

А хавбек МЮ Каземиро — фильма «Крик».

Серхио Рамос — клоун, Грилиш — Элвис Пресли. Футбольный мир отпраздновал Хэллоуин

Бывший одноклубник Каземиро по «Реалу» Марко Асенсио потратился только на маску.

Серхио Рамос — клоун, Грилиш — Элвис Пресли. Футбольный мир отпраздновал Хэллоуин

Феде Вальверде — Джокер.

Серхио Рамос — клоун, Грилиш — Элвис Пресли. Футбольный мир отпраздновал Хэллоуин

А вот и старина Икер Касильяс!

Серхио Рамос — клоун, Грилиш — Элвис Пресли. Футбольный мир отпраздновал Хэллоуин

Защитник ПСЖ Серхио Рамос мог бы пугать не только игроков соперника, но и парижских детей.

Серхио Рамос — клоун, Грилиш — Элвис Пресли. Футбольный мир отпраздновал Хэллоуин

Форвард «Лацио» Чиро Иммобиле тоже фанат клоунов.

Серхио Рамос — клоун, Грилиш — Элвис Пресли. Футбольный мир отпраздновал Хэллоуин

А это уже полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган. Сразу и не узнаешь!

Серхио Рамос — клоун, Грилиш — Элвис Пресли. Футбольный мир отпраздновал Хэллоуин

Самый милый костюм, наверное, у игрока «Айнтрахта» Марио Гётце.

Серхио Рамос — клоун, Грилиш — Элвис Пресли. Футбольный мир отпраздновал Хэллоуин

Конечно же, не обошлось и без Дэвида Бекхэма

А вы праздновали Хэллоуин?

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 14:48
А вы праздновали Хэллоуин?


- Хм... Никак.
Бык без трезубца
Бык без трезубца
сегодня в 14:28
Достаточно много в масках джокера
shur
shur ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
сегодня в 12:39
...к несчастью, НО у любого человека, тем более у футболёра, в душе должен быть праздник, весёлый-грустный, НО праздник....
Не всё ж один мячик всю молодую жизнь пинять ( О Пиняева вспомнил...!!!)...!!!
RomM84
RomM84
сегодня в 09:29, ред.
хавбек МЮ Каземиро — фильма «Крик»
Переведите что это значит?
Futurista
Futurista
вчера в 22:22, ред.
Сатанисты...одним словом...
Рефери
Рефери ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 18:59
решили попробовать грузить фото сразу без телеграма в этой рубрике, а вот видео придется через телеграм
ATG
ATG
вчера в 18:49
Мдааа, наитупейший маскарад
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 18:32
Рамос судя по всему и не наряжался
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс
вчера в 18:08
Хоть кто-нибудь в Майкла Майерса оделся бы
Over 9000
Over 9000
вчера в 17:51
"их нравы"
Ravshan878
Ravshan878
вчера в 17:46
Южный Кореей сколько человек погибли ужас.😱.
Говорят из России есть погибшие.
rubin kazzzan
rubin kazzzan ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 17:37
Народ пустяки! Простой народ вообще не ценят
volga.kot
volga.kot
вчера в 17:35
Не наш это праздник
Elliada
Elliada
вчера в 17:22
Фото грузятся быстро. Телеграм грузился долго. Но фото какие-то ненастоящие, явный фотошоп
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 16:33
А сколько народу насмерть задавили из за этого праздника!
Гость
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