Серхио Рамос — клоун, Грилиш — Элвис Пресли. Футбольный мир отпраздновал Хэллоуин

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вчера, 16:00

Популярные футболисты, относящиеся к этой записи

Собрали для вас лучшие костюмы футболистов на Хэллоуин.

Форвард ПСЖ не стал выделяться в этом году.

Голкипер «Реала» — в образе дьявола.

Полузащитник «Манчестер Сити» , оказывается, поклонник Элвиса Пресли.

А хавбек МЮ — фильма «Крик».

Бывший одноклубник Каземиро по «Реалу» потратился только на маску.

— Джокер.

А вот и старина !

Защитник ПСЖ мог бы пугать не только игроков соперника, но и парижских детей.

Форвард «Лацио» тоже фанат клоунов.

А это уже полузащитник «Манчестер Сити» . Сразу и не узнаешь!

Самый милый костюм, наверное, у игрока «Айнтрахта» .

Конечно же, не обошлось и без Дэвида Бекхэма

А вы праздновали Хэллоуин?