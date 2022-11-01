Серхио Рамос — клоун, Грилиш — Элвис Пресли. Футбольный мир отпраздновал Хэллоуин

Собрали для вас лучшие костюмы футболистов на Хэллоуин.
Форвард ПСЖ Неймар не стал выделяться в этом году.
Голкипер «Реала» Тибо Куртуа — в образе дьявола.
Полузащитник «Манчестер Сити» Джек Грилиш, оказывается, поклонник Элвиса Пресли.
А хавбек МЮ Каземиро — фильма «Крик».
Бывший одноклубник Каземиро по «Реалу» Марко Асенсио потратился только на маску.
Феде Вальверде — Джокер.
А вот и старина Икер Касильяс!
Защитник ПСЖ Серхио Рамос мог бы пугать не только игроков соперника, но и парижских детей.
Форвард «Лацио» Чиро Иммобиле тоже фанат клоунов.
А это уже полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган. Сразу и не узнаешь!
Самый милый костюм, наверное, у игрока «Айнтрахта» Марио Гётце.
Конечно же, не обошлось и без Дэвида Бекхэма
А вы праздновали Хэллоуин?
- Хм... Никак.
- Хм... Никак.
Не всё ж один мячик всю молодую жизнь пинять ( О Пиняева вспомнил...!!!)...!!!
Не всё ж один мячик всю молодую жизнь пинять ( О Пиняева вспомнил...!!!)...!!!
Переведите что это значит?
Переведите что это значит?
Говорят из России есть погибшие.
Говорят из России есть погибшие.