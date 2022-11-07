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Агент Тюкавина о малом игровом времени: «Как будто кто-то купил абонемент»

сегодня, 05:15

Алексей Сафонов, агент форварда «Динамо» Константина Тюкавина, рассказал о перспективах своего клиента.

Давайте теперь надеяться, что дадут не 21, а 23 минуты.

Вы подкалываете? Он же сказал в интервью, что практически не играет. Получается как день сурка.

При Шварце у них была честная конкуренция с Грулевым. Были понятны правила игры: если Грулев забивал, потом выходил на 60 минут, а Костя получал 30 минут. Если Костя себя за эти полчаса проявлял, затем получал час. А здесь как будто кто-то купил абонемент. При любой ситуации он сидит.

Но то, что считает агент, на это наплевать, тренер отвечает за результат. Если поделить игровое время Тюкавина на голевые действия, у него нормальная статистика.

Это не повод подумать зимой о смене клуба. У нас есть действующий контракт, «Динамо» выполняет все условия. Наоборот, хочется в «Динамо» себя проявлять. Но Костя выходит, забивает и ждет ответной реакции.

Что надо сделать, чтобы ему доверяли минут 50-60 играть? Может, не все рекорды, бонусы набрал второй нападающий, не знаю.

Хорошо, что у Кости характер сильный. Он не ломается, не психует, выходит и делает свою работу, не убирает ноги, не изображает ни дельфина, ни русалку. Выходит, цепляется. Посмотрим, команда проиграла, может, какие-то выводы сделают.

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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 13:55
Тюкавин напоминает мне солдата в кирзочах. Духа. Упал!Отжался!
Izmar
Izmar
сегодня в 13:24, ред.
Скоро в спартак перейдет и станет Ташаевым..
Опасный хулиган
Опасный хулиган
сегодня в 11:57
Коля уже созрел для Зенита
Capral
Capral
сегодня в 11:32, ред.
При Шварце была честная конкуренция?! Как только шварц пригласил Смолова весной Тюкавин присел на лавку и плотно. Поэтому все вопросы к недоделанному.

К Славише тоже вопросов немало, и со стартовым составом и по заменам. Сейчас многое зависит от тренера, как он видит игру команды в атаке. Агента понять можно - у него своя цель. Конечно, Тюкавина надо сохранить.

А для тех, кто гонит на Смолова, скажу так - Смолов - лидер атаки ДИНАМО! Да, его не хватает на весь матч, но и представить игру команды в атаке без Смолова невозможно. Мы уже видели стартовую игру ДИНАМО с Тюкавиным, но без Смолова. Йоканович должен найти наиболее приемлемый вариант игры в атаке и со Смоловым и с Тюкавиным. И, конечно, надо больше игрового времени давать Грулеву. Он безусловно обостряет игру впереди, делает её эффективнее и интереснее.

В общем, есть о чем подумать ГТ. Удачи Динамо, удачи Йокановичу, и нам, болельщикам Динамо!
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 10:09
Жалует царь,да не жалует псарь...
В других командах что делают,если есть два примерно равных конкурента на позицию? Праль-на,переквалифицируют на другое амплуа,вплоть до управдома.
Ну как в ЦСКА,хотя там от безнадёги превращаются в защитников игроки средней линии,но и им есть куда расти-можно в ворота поставить. А тут может руководство имеет обязательства,или взгляды,отличные от агентских.
Caniggia
Caniggia
сегодня в 09:42
Давно пора этого престарелого мертвяка Смолова на свалку выкидывать и больше доверять молодым Тюкавину и Грулёву. Вчера ребята вышли в Ростове и сделали гол. Ещё бы времени было побольше у них, то сравняли бы счёт. А что сделал за более чем час на поле Смолов? Только тупил и тормозил! Смолов - это слабое место Динамо. Его лучшие годы уже давно позади, от него надо избавляться.
Муслим90
Муслим90
сегодня в 09:21
Как же достали эти агенты
adekvat
adekvat
сегодня в 09:18
Смолов скупил все абонементы.
hjlzuf
hjlzuf
сегодня в 07:34
Нет игрового времени, значит надо менять клуб.
Futurista
Futurista
сегодня в 07:25
"Предъявите билет,
Что я мог сказать в ответ.
Вот билет на балет,
На трамвай билета нет."...
112910415
112910415
сегодня в 07:18
купил ... или подарили
Ев17
Ев17
сегодня в 06:43
С приходом Смолова атак Динамо и испортилась, до него действительно были перспективы, конкуренция Тюкавина с Грулёвым. Захарян с Тюкавиным давали хорошую связку
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 06:37
Игрок хороший перспективный , почему маринуют ?
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 06:32
Тюкавин красавчик но кажется тренеру виднее.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 05:58
У Тюкавина завышенная самооценка, он не готов бороться за место в составе.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 05:55
Если не играет, значит слабее конкурентов - тренер не враг себе.
yaht4x7ug99p
yaht4x7ug99p
сегодня в 05:25
Попробуй перекупить абонемент, дав больше денег
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