Агент Тюкавина о малом игровом времени: «Как будто кто-то купил абонемент»

Алексей Сафонов, агент форварда «Динамо» Константина Тюкавина, рассказал о перспективах своего клиента.
Давайте теперь надеяться, что дадут не 21, а 23 минуты.
Вы подкалываете? Он же сказал в интервью, что практически не играет. Получается как день сурка.
При Шварце у них была честная конкуренция с Грулевым. Были понятны правила игры: если Грулев забивал, потом выходил на 60 минут, а Костя получал 30 минут. Если Костя себя за эти полчаса проявлял, затем получал час. А здесь как будто кто-то купил абонемент. При любой ситуации он сидит.
Но то, что считает агент, на это наплевать, тренер отвечает за результат. Если поделить игровое время Тюкавина на голевые действия, у него нормальная статистика.
Это не повод подумать зимой о смене клуба. У нас есть действующий контракт, «Динамо» выполняет все условия. Наоборот, хочется в «Динамо» себя проявлять. Но Костя выходит, забивает и ждет ответной реакции.
Что надо сделать, чтобы ему доверяли минут 50-60 играть? Может, не все рекорды, бонусы набрал второй нападающий, не знаю.
Хорошо, что у Кости характер сильный. Он не ломается, не психует, выходит и делает свою работу, не убирает ноги, не изображает ни дельфина, ни русалку. Выходит, цепляется. Посмотрим, команда проиграла, может, какие-то выводы сделают.
К Славише тоже вопросов немало, и со стартовым составом и по заменам. Сейчас многое зависит от тренера, как он видит игру команды в атаке. Агента понять можно - у него своя цель. Конечно, Тюкавина надо сохранить.
А для тех, кто гонит на Смолова, скажу так - Смолов - лидер атаки ДИНАМО! Да, его не хватает на весь матч, но и представить игру команды в атаке без Смолова невозможно. Мы уже видели стартовую игру ДИНАМО с Тюкавиным, но без Смолова. Йоканович должен найти наиболее приемлемый вариант игры в атаке и со Смоловым и с Тюкавиным. И, конечно, надо больше игрового времени давать Грулеву. Он безусловно обостряет игру впереди, делает её эффективнее и интереснее.
В общем, есть о чем подумать ГТ. Удачи Динамо, удачи Йокановичу, и нам, болельщикам Динамо!
К Славише тоже вопросов немало, и со стартовым составом и по заменам. Сейчас многое зависит от тренера, как он видит игру команды в атаке. Агента понять можно - у него своя цель. Конечно, Тюкавина надо сохранить.
А для тех, кто гонит на Смолова, скажу так - Смолов - лидер атаки ДИНАМО! Да, его не хватает на весь матч, но и представить игру команды в атаке без Смолова невозможно. Мы уже видели стартовую игру ДИНАМО с Тюкавиным, но без Смолова. Йоканович должен найти наиболее приемлемый вариант игры в атаке и со Смоловым и с Тюкавиным. И, конечно, надо больше игрового времени давать Грулеву. Он безусловно обостряет игру впереди, делает её эффективнее и интереснее.
В общем, есть о чем подумать ГТ. Удачи Динамо, удачи Йокановичу, и нам, болельщикам Динамо!
В других командах что делают,если есть два примерно равных конкурента на позицию? Праль-на,переквалифицируют на другое амплуа,вплоть до управдома.
Ну как в ЦСКА,хотя там от безнадёги превращаются в защитников игроки средней линии,но и им есть куда расти-можно в ворота поставить. А тут может руководство имеет обязательства,или взгляды,отличные от агентских.
В других командах что делают,если есть два примерно равных конкурента на позицию? Праль-на,переквалифицируют на другое амплуа,вплоть до управдома.
Ну как в ЦСКА,хотя там от безнадёги превращаются в защитников игроки средней линии,но и им есть куда расти-можно в ворота поставить. А тут может руководство имеет обязательства,или взгляды,отличные от агентских.
Что я мог сказать в ответ.
Вот билет на балет,
На трамвай билета нет."...
Что я мог сказать в ответ.
Вот билет на балет,
На трамвай билета нет."...