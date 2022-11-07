Агент Тюкавина о малом игровом времени: «Как будто кто-то купил абонемент»

, агент форварда «Динамо» , рассказал о перспективах своего клиента.

Давайте теперь надеяться, что дадут не 21, а 23 минуты.

Вы подкалываете? Он же сказал в интервью, что практически не играет. Получается как день сурка.

При Шварце у них была честная конкуренция с Грулевым. Были понятны правила игры: если Грулев забивал, потом выходил на 60 минут, а Костя получал 30 минут. Если Костя себя за эти полчаса проявлял, затем получал час. А здесь как будто кто-то купил абонемент. При любой ситуации он сидит.

Но то, что считает агент, на это наплевать, тренер отвечает за результат. Если поделить игровое время Тюкавина на голевые действия, у него нормальная статистика.

Это не повод подумать зимой о смене клуба. У нас есть действующий контракт, «Динамо» выполняет все условия. Наоборот, хочется в «Динамо» себя проявлять. Но Костя выходит, забивает и ждет ответной реакции.

Что надо сделать, чтобы ему доверяли минут 50-60 играть? Может, не все рекорды, бонусы набрал второй нападающий, не знаю.

Хорошо, что у Кости характер сильный. Он не ломается, не психует, выходит и делает свою работу, не убирает ноги, не изображает ни дельфина, ни русалку. Выходит, цепляется. Посмотрим, команда проиграла, может, какие-то выводы сделают.