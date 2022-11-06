Карпин: «Была не лучшая игра, но ребята вытерпели, выдержали на зубах»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин оценил итоги матча РПЛ против «Динамо» (2:1).
У «Динамо» не было много опасных моментов. Я, конечно, недоволен игрой. Что пошло не так? Всё. Это касается и первого, и второго тайма. В перерыве внесли коррективы. Была не лучшая игра, но ребята вытерпели, выдержали на зубах, на жилах и использовали свои два момента. Момент с переводом Щетинина на правый фланг, с которого он забил? Совпадение.
Приятная тренерская работа и шикарные обстоятельства в Ростове сейчас. Прямолинейный Карпин, много молодых в составе (все эти Миронов, Щетинин, Лангович, Мелехин, Сильянов, Мельников и тд) и часть довольно опытных для РПЛ футболистов (Песьяков, Осипенко, Чернов, Комличенко, Байрамян, Полоз, Терентьев). И уже не молодые, но и не такие уж и опытные, но лидеры: Уткин, Глебов
Идеальный футбол каждый матч не покажешь, а вот с характером у этих ребят явно проблем нет. Молодые уже выгрызают такие матчи, способны перетерпеть. Это крайне важные качества.
Приятная тренерская работа и шикарные обстоятельства в Ростове сейчас. Прямолинейный Карпин, много молодых в составе (все эти Миронов, Щетинин, Лангович, Мелехин, Сильянов, Мельников и тд) и часть довольно опытных для РПЛ футболистов (Песьяков, Осипенко, Чернов, Комличенко, Байрамян, Полоз, Терентьев). И уже не молодые, но и не такие уж и опытные, но лидеры: Уткин, Глебов
Идеальный футбол каждый матч не покажешь, а вот с характером у этих ребят явно проблем нет. Молодые уже выгрызают такие матчи, способны перетерпеть. Это крайне важные качества.