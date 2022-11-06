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Карпин: «Была не лучшая игра, но ребята вытерпели, выдержали на зубах»

вчера, 22:43
РостовЛоготип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)2 : 1Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)ДинамоМатч завершен

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин оценил итоги матча РПЛ против «Динамо» (2:1).

У «Динамо» не было много опасных моментов. Я, конечно, недоволен игрой. Что пошло не так? Всё. Это касается и первого, и второго тайма. В перерыве внесли коррективы. Была не лучшая игра, но ребята вытерпели, выдержали на зубах, на жилах и использовали свои два момента. Момент с переводом Щетинина на правый фланг, с которого он забил? Совпадение.

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Все комментарии
drug01
drug01
сегодня в 00:35
Можно порадоваться результату
протон
протон
сегодня в 00:35
Валидол сегодня знатный был! Георгиевич прав - всё наперекосяк, С победой, Ростов!

Приятная тренерская работа и шикарные обстоятельства в Ростове сейчас. Прямолинейный Карпин, много молодых в составе (все эти Миронов, Щетинин, Лангович, Мелехин, Сильянов, Мельников и тд) и часть довольно опытных для РПЛ футболистов (Песьяков, Осипенко, Чернов, Комличенко, Байрамян, Полоз, Терентьев). И уже не молодые, но и не такие уж и опытные, но лидеры: Уткин, Глебов
Идеальный футбол каждый матч не покажешь, а вот с характером у этих ребят явно проблем нет. Молодые уже выгрызают такие матчи, способны перетерпеть. Это крайне важные качества.
ABir
ABir
сегодня в 00:07
Карпину везёт!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 23:44
Такая удача не бывает постоянной. Чудесное спасение-это эпизод жизни,а не сама жизнь.Можешь вычеркнуть 70 минут матча и продолжить работать дальше.
Трезвый повар
Трезвый повар
вчера в 22:58
В прошлом матче с Ахматом такая же ситуация была и наши в обоих матчах победили
Игры пока нет, но зато есть характер
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 22:50
Красавцы!!!Переломили игру во втором тайме!!!
Loko57
Loko57
вчера в 22:45
Ростовчане красавцы!
Гость
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