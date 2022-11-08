Дмитрий Черышев прокомментировал назначение Ваноли в «Венецию»

Российский тренер поделился мнением о назначении главным тренером «Венеции». За этот клуб выступает сын российского специалиста — .

Не могу сказать, заиграет ли Денис в тот футбол, который ставит Ваноли. Паоло всю жизнь работал помощником, только полгода был главным тренером в «Спартаке».

Нравится ли мне тот футбол, в который хочет играть Ваноли? В «Спартаке» он впервые был главным тренером. К тому же он приехал в Россию и не знал чемпионат. Большой плюс в том, что Паоло знает Серию В. Ваноли приложит максимум усилий, чтобы достичь успехов с «Венецией». Терять ему нечего. Жду только позитивных изменений в игре команды. Если «Спартак» с Ваноли выиграл кубок, значит, были положительные моменты, связанные с работой тренера.