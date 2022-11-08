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Дмитрий Черышев прокомментировал назначение Ваноли в «Венецию»

сегодня, 17:15

Российский тренер Дмитрий Черышев поделился мнением о назначении Паоло Ваноли главным тренером «Венеции». За этот клуб выступает сын российского специалиста — Денис Черышев.

Не могу сказать, заиграет ли Денис в тот футбол, который ставит Ваноли. Паоло всю жизнь работал помощником, только полгода был главным тренером в «Спартаке».

Нравится ли мне тот футбол, в который хочет играть Ваноли? В «Спартаке» он впервые был главным тренером. К тому же он приехал в Россию и не знал чемпионат. Большой плюс в том, что Паоло знает Серию В. Ваноли приложит максимум усилий, чтобы достичь успехов с «Венецией». Терять ему нечего. Жду только позитивных изменений в игре команды. Если «Спартак» с Ваноли выиграл кубок, значит, были положительные моменты, связанные с работой тренера.

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