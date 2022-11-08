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Гунько: «Дзюба в „Урарту“ — это то, чего не может быть»

сегодня, 17:49

Главный тренер «Урарту» Дмитрий Гунько высказался о возможном приглашении российского форварда Артёма Дзюбы в армянский клуб.

Давайте говорить о каких-то более реалистичных вещах. Дзюба в «Урарту» — это то, чего не может быть. Артём на данный момент имеет более привлекательные варианты продолжения своей спортивной карьеры.

Почему у него не получилось в Турции? Честно говоря, не видел ни одной игры команды и не могу судить о моделях, качествах, о том, подошёл Дзюба клубу или нет. Но я не сомневаюсь, что он может усилить многие команды российского чемпионата и не только. Посмотрим, что выберет Артём. Понятно, что его карьера близится к какому-то завершению, хотя и в 38 достаточно неплохо играют — года два Дзюба сможет выступать на высоком уровне. Всё будет зависеть от выбора, который он сделает.

Может он ещё попробовать себя в Европе или неудачное путешествие в Турцию могло надломить его психологически? Уж вот это его точно не может психологически надломить. Но будущее в Европе зависит от того, будут предложения или нет. И если предложение поступит, устроит ли оно Артёма.

Могу ли представить себе Дзюбу в «Торпедо»? А почему нет? Играет в чёрно-белой футболке, «Т» на груди. Так что представить могу, но может ли себе это представить сам Артем — уже другой вопрос. Всё будет зависеть от того, какая зарплата, кто будет тренировать, от гарантий или условий на случай вылета. Думаю, самому Дзюбе переход в «Торпедо» скорее не интересен, чем интересен. У команды реально мало очков, календарь не самый простой.

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Все комментарии
memphis
memphis
сегодня в 21:17
В Казахстане окажется, скриньте
нечитайло
нечитайло
сегодня в 18:20
В СНГ нет работы, гасторбайтер
ДСА
ДСА
сегодня в 18:19
Но если в других клубах не устроится, то тут хоть кормить будут.
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