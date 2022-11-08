Мостовой — о словах Салиховой: «Может, я нравлюсь ей как мужчина?»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на слова Заремы Салиховой, которая заявила, что он достиг «золотого дна».
Зарема Салихова снова говорит обо мне? Может, я ей нравлюсь не только как футболист, но и как мужчина?
Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на слова Заремы Салиховой, которая заявила, что он достиг «золотого дна».
Зарема Салихова снова говорит обо мне? Может, я ей нравлюсь не только как футболист, но и как мужчина?
Должны быть. Будем разбираться, вероятно линия на сегодня будет доступна немного позже.
Должны быть. Будем разбираться, вероятно линия на сегодня будет доступна немного позже.
https://youtu.be/Js5T4479OoM
Санькины флюиды известны каждой заморской барышне))))
Санькины флюиды известны каждой заморской барышне))))