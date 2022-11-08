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Мостовой — о словах Салиховой: «Может, я нравлюсь ей как мужчина?»

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barcamilan
barcamilan
сегодня в 17:24
38ла ета зарёма
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
сегодня в 16:56
Так так, есть ответ, теперь ждём атаку от заремы, на сей раз будет очень жёсткий ответ.
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 16:33
Как мужчина ? )))) Голову сначала помой , эротоман . )))
Agamaga........
Agamaga........ ответ Иван Стаканов (раскрыть)
сегодня в 16:06
Она хочет чтобы Мостовой использовал свой "чопик" для предотвращения флюидов.
Zak11
Zak11
сегодня в 16:02
Опять цирк устраивают.
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 15:46
Она его за наглость полюбила,а он её-что выбрала де:била.
memphis
memphis
сегодня в 15:39
Царь теперь набирает гарем?
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 14:50, ред.
"Красавица и чудовище," что-то наверно из этого)).
Gelious
Gelious
сегодня в 14:47
А можно заткнуть обоих?
Georgud
Georgud
сегодня в 14:45
    Izmar
    Izmar
    сегодня в 14:43
    Лучше бы обсудили вопрос как же выиграть у Сочи в чемпионате.
    Loko57
    Loko57
    сегодня в 14:30
    Два сапога - пара! Без них новости были бы скучны))
    Real Betis Balompie
    Real Betis Balompie
    сегодня в 14:21
    Зачем выкладывать вот такие дуратские новости на соккер?
    alexgurzan
    alexgurzan ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
    сегодня в 14:17
    Добрый день.
    Должны быть. Будем разбираться, вероятно линия на сегодня будет доступна немного позже.
    Futurista
    Futurista
    сегодня в 14:16
    Царя понесло)...

    dok66
    dok66
    сегодня в 14:15
    Ну что-то тут уже не футболом попахивает , а чем то другим .
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    сегодня в 14:10
    Привет! Сегодня ставок не будет? В линии матчей нет!
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    сегодня в 14:06
    Давно не было скандала с участием Селихоаой и Спартака...
    Foxes
    Foxes
    сегодня в 13:58
    Санта Барбара в российском футболе!
    Иван Стаканов
    Иван Стаканов
    сегодня в 13:55
    Хорош!!!!))))
    Санькины флюиды известны каждой заморской барышне))))
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