Британский журналист: «Шансов на переход Захаряна в „Челси“ было мало»

Британский журналист Низар Кинселла, близкий к окружению «Челси», прокомментировал слова генерального директора «Динамо» о том, что у московского клуба нет коммуникации с лондонцами по поводу перехода полузащитника .

Это похоже на правду. Но шансов на успех изначально было мало. В этом плане для Захаряна мало что изменилось. Он мечтает о том, чтобы перейти в «Челси», но это сейчас невозможно.