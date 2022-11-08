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Британский журналист: «Шансов на переход Захаряна в „Челси“ было мало»

вчера, 23:26

Британский журналист Низар Кинселла, близкий к окружению «Челси», прокомментировал слова генерального директора «Динамо» Павла Пивоварова о том, что у московского клуба нет коммуникации с лондонцами по поводу перехода полузащитника Арсена Захаряна.

Это похоже на правду. Но шансов на успех изначально было мало. В этом плане для Захаряна мало что изменилось. Он мечтает о том, чтобы перейти в «Челси», но это сейчас невозможно.

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Все комментарии
амурец
амурец
сегодня в 00:51
Конечно не возможно, он далеко не уровень Челси
протон
протон
сегодня в 00:09
Захарян понимает, что он не уровень Челси. И Челси понимает, что Захарян не уровень Челси. Возьмут и в аренду отдадут, опыта набираться.
Как было, кстати, с тем же Каземиро, которого взяли практически ноунеймом и отправили в Порту. А Карвахаль вообще воспитанник Мадрида.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 23:59
Эта затея сразу выглядела сомнительно
Capral
Capral
вчера в 23:44
Это было ясно с самого начала. Главное- Захаряну не переживать, а работать с еще большим усердием. Успех прийдет! Всему своё время...
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