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Петржела: «Уровень Дзюбы — Вторая лига»

сегодня, 09:27

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела считает, что нападающий Артем Дзюба не вернётся в РПЛ, а может продолжить карьеру в низших лигах.

Неудивительно, как складываются дела у Артема. В РПЛ он никому не нужен, ведь все знают, как играет Дзюба. Он не хочет бегать и играть в современный футбол, для него это сложно. Я сразу сказал, что в Европу ему не надо! Его уровень — Вторая лига. В высшем дивизионе он не нужен, слишком медленный футболист. Современный футбол — скорость, чего у него нет.

Я бы на его месте пошел работать помощником тренера либо играть в низших дивизионах — Первая или Вторая лига. Там он сможет что-то показывать.

Вообще Артем — проблемный футболист, конечно. Завершать карьеру я ему не советую, но, с другой стороны, его клубы не хотят подписывать — может быть, он и задумается о завершении карьеры. Черта этого футболиста — деньги, он не думает о футболе, а так жить нельзя.

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Все комментарии
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 09:54
Ну почему же ?
В Лиги Сексуальных меньшинств он еще ого-гого
ABir
ABir
сегодня в 09:48
От части он прав, пора Артему завязывать
Boricku
Boricku
сегодня в 09:42
Дзюбиньос красава, Торпедо вытащит. Перезагрузится, как в Арсенале !
ДСА
ДСА
сегодня в 09:38
Похоже Петржела не далек от истины: понты остались, а мастерство ушло.
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