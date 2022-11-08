Петржела: «Уровень Дзюбы — Вторая лига»

Бывший тренер «Зенита» считает, что нападающий не вернётся в РПЛ , а может продолжить карьеру в низших лигах.

Неудивительно, как складываются дела у Артема. В РПЛ он никому не нужен, ведь все знают, как играет Дзюба. Он не хочет бегать и играть в современный футбол, для него это сложно. Я сразу сказал, что в Европу ему не надо! Его уровень — Вторая лига. В высшем дивизионе он не нужен, слишком медленный футболист. Современный футбол — скорость, чего у него нет.

Я бы на его месте пошел работать помощником тренера либо играть в низших дивизионах — Первая или Вторая лига. Там он сможет что-то показывать.

Вообще Артем — проблемный футболист, конечно. Завершать карьеру я ему не советую, но, с другой стороны, его клубы не хотят подписывать — может быть, он и задумается о завершении карьеры. Черта этого футболиста — деньги, он не думает о футболе, а так жить нельзя.