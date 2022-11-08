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Клопп: «Мы с нетерпением ждём матчей с „Реалом“»

сегодня, 01:17
ЛиверпульЛоготип футбольный клуб Ливерпуль-:-Логотип футбольный клуб Реал (Мадрид)Реал14.02.2023 Не начался

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился мнением о сопернике по 1/8 финала Лиги чемпионов, которым стал мадридский «Реал».

Первое, что я хочу сказать о жеребьёвке — это настоящая Лига чемпионов. Мы все должны быть в восторге. Я знаю, что мы играли с «Реалом» в недавних финалах, но не так часто наши клубы встречались в двухматчевых противостояниях, так что теперь мы с нетерпением ждём этого.

До самих игр ещё несколько месяцев, но не нужно больших усилий, чтобы представить, какой будет атмосфера в обеих играх.

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Клопп Юрген
Перевод с goal.com
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Все комментарии
monah-10
monah-10
сегодня в 02:12
А мы то как ждем, лучшее противостояние на этой стадии ЛЧ. Ливер разнесет этот Реал без вариантов. Реалу аукнется прошлогодняя удачливость.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:29
Для Клоппа возможно это "момент истины"!
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