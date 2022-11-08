Клопп: «Мы с нетерпением ждём матчей с „Реалом“»

Главный тренер «Ливерпуля» поделился мнением о сопернике по 1/8 финала Лиги чемпионов, которым стал мадридский «Реал».

Первое, что я хочу сказать о жеребьёвке — это настоящая Лига чемпионов. Мы все должны быть в восторге. Я знаю, что мы играли с «Реалом» в недавних финалах, но не так часто наши клубы встречались в двухматчевых противостояниях, так что теперь мы с нетерпением ждём этого.

До самих игр ещё несколько месяцев, но не нужно больших усилий, чтобы представить, какой будет атмосфера в обеих играх.