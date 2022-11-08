Блаттер: «Вместо Катара ЧМ-2022 должен был пройти в США»

Бывший президент ФИФА Зепп Блаттер назвал ошибкой выбор Катара местом проведения чемпионата мира 2022 года. Об этом он рассказал в интервью, которое дал во вторник.
Именно он объявил название страны-хозяйки чемпионата мира по футболу 2022 года в 2010 году.
Это была ошибка. Я отвечал за этот выбор в то время, когда был президентом ФИФА.
Блаттер добавил, что предстоящий чемпионат мира должен был пройти в США — через четыре года после проведения турнира в России.
Это было бы жестом мира, если бы два политических противника организовали чемпионат мира один за другим.
О выборе Катара местом проведения чемпионата мира было объявлено 2 декабря 2010 года.
Но в нефтянке каждый год всё жёстче, на участках "Газпромнефть".
Но в нефтянке каждый год всё жёстче, на участках "Газпромнефть".
какие теперь вопросы ?!
какие теперь вопросы ?!
Изоб нет, везде палаты;
А сидит в нём князь Бидон;
Он прислал нам всем поклон )...
Изоб нет, везде палаты;
А сидит в нём князь Бидон;
Он прислал нам всем поклон )...
ИЛИ.... Все по тихому выходит наружу???... ничего нового. все голоса проплачены кем то??
Ну а так что, Вот они эуропейские ценности: справедливость, честность, борьба против коррупции, соблюдение законов! Всё на высшем уровне!! И после этого они других учат жизни!
ИЛИ.... Все по тихому выходит наружу???... ничего нового. все голоса проплачены кем то??
Ну а так что, Вот они эуропейские ценности: справедливость, честность, борьба против коррупции, соблюдение законов! Всё на высшем уровне!! И после этого они других учат жизни!
Нам не интересно!!!
Нам не интересно!!!