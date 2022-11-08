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Блаттер: «Вместо Катара ЧМ-2022 должен был пройти в США»

сегодня, 17:36

Бывший президент ФИФА Зепп Блаттер назвал ошибкой выбор Катара местом проведения чемпионата мира 2022 года. Об этом он рассказал в интервью, которое дал во вторник.

Именно он объявил название страны-хозяйки чемпионата мира по футболу 2022 года в 2010 году.

Это была ошибка. Я отвечал за этот выбор в то время, когда был президентом ФИФА.

Блаттер добавил, что предстоящий чемпионат мира должен был пройти в США — через четыре года после проведения турнира в России.

Это было бы жестом мира, если бы два политических противника организовали чемпионат мира один за другим.

О выборе Катара местом проведения чемпионата мира было объявлено 2 декабря 2010 года.

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Все комментарии
Tex
Tex ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 22:07
Получается рф заплатили больше всех?
Agamaga........
Agamaga........ ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 21:42
У меня двухдневное обучение по "каркасу безопасности", так вот в России в строительстве почти не соблюдаются "технику безопасности", всё поверхностно, очень много гастарбайтеров получают смертельные травмы.
Но в нефтянке каждый год всё жёстче, на участках "Газпромнефть".
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 21:37
Про цену вопроса умолчал.Отставники-они всегда такие разумные,честные и принципиальные!
pomor45
pomor45
сегодня в 20:00
Признался, что футбол это инструмент политики. Должен тогда понимать, что и в случае проведения ЧМ в США англосаксы приняли бы все меры для устранения своего политического соперника. Даже, тем более, чем сейчас.
Gahi
Gahi
сегодня в 19:12
Видимо решил покаяться бывший президент ФИФА Зепп Блаттер, что это были "БЛАТные выборы".
112910415
112910415
сегодня в 18:43
продано по рыночной цене ...
какие теперь вопросы ?!
Elliada
Elliada ответ dеigandre (раскрыть)
сегодня в 18:41
Я же сказал, что Катар больше заплатил, чем США. Потому отдали право Катару, а американцы следующий проведут
Futurista
Futurista ответ dеigandre (раскрыть)
сегодня в 18:39, ред.
Все в том США богаты,
Изоб нет, везде палаты;
А сидит в нём князь Бидон;
Он прислал нам всем поклон )...
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 18:28
Надо было сделать там, где не придётся проводить его в середине сезона.
INGMAN
INGMAN ответ INGUSH (раскрыть)
сегодня в 18:21
Ангушт чемпион )))
dеigandre
dеigandre ответ Elliada (раскрыть)
сегодня в 18:18
В США люди не умирают? Не нарушаются там законы? Или скандалов нет?
Caniggia
Caniggia
сегодня в 18:12
Это всё из-за табу в Катаре на всякую гомосятину, а не какого-то там мифического "жеста мира". Так что хорошо и правильно, что в Катаре, а не в США, а то бы превратили чемпионат в сплошной гей-парад, им же это только и надо.
dok66
dok66
сегодня в 18:10
Осталось две недели , и Блаттер вдруг встрепенулся . Судя по всему после слов имама , что геев в Катаре не будет . Неужто сам ..
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
сегодня в 18:08
14ок. Можно сказать, что сознался в получении взятки.
Elliada
Elliada
сегодня в 18:05
Катар больше заплатил. Иначе как объяснить, что до сих пор не лишили их ЧМ. Сколько людей погибло при подготовке, сколько законов нарушили, сколько скандалов было.
37aws76qjjxu
37aws76qjjxu
сегодня в 17:59
Еще не поздно шейхов опрокинуть
shlomo
shlomo
сегодня в 17:56
Правильно сделали что чемпионат мира по футболу не стали проводить второй раз в США потому что в большинстве стран Европы два раза не проводили с чего это во второй раз в Пендостане проводить теперь понятно почему на Блаттера и Платини накинулись спецслужбы, типа коррупция, да всякие правозащитники на Катар...

ИЛИ.... Все по тихому выходит наружу???... ничего нового. все голоса проплачены кем то??

Ну а так что, Вот они эуропейские ценности: справедливость, честность, борьба против коррупции, соблюдение законов! Всё на высшем уровне!! И после этого они других учат жизни!
Ravshan878
Ravshan878
сегодня в 17:55
Зачем теперь об этом говорить.
Нам не интересно!!!
INGUSH
INGUSH
сегодня в 17:54
Заднеприводных что ли решил поддержать? Пусть свой ПЧМ проведут в сша!
RoArt
RoArt
сегодня в 17:48
После того как Блаттера прессанули янки смотри как запел!
Штанмайер
Штанмайер
сегодня в 17:40
Зато не будет всяких гомосеков и прочей пропаганды лгбт...норм чемп пройдет а в штатах сейчас вообще майдан начнется со дня на день....
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 17:39
После того как представители Катара высказались о том что геям не место на их земле, начались вбросы от англосаксов что выбор Катара это ошибка и надо было выбирать пендосов
Гость
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