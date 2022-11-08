Блаттер: «Вместо Катара ЧМ-2022 должен был пройти в США»

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сегодня, 17:36

Бывший президент ФИФА назвал ошибкой выбор Катара местом проведения чемпионата мира 2022 года. Об этом он рассказал в интервью, которое дал во вторник.

Именно он объявил название страны-хозяйки чемпионата мира по футболу 2022 года в 2010 году.

Это была ошибка. Я отвечал за этот выбор в то время, когда был президентом ФИФА .

Блаттер добавил, что предстоящий чемпионат мира должен был пройти в США — через четыре года после проведения турнира в России.

Это было бы жестом мира, если бы два политических противника организовали чемпионат мира один за другим.

О выборе Катара местом проведения чемпионата мира было объявлено 2 декабря 2010 года.