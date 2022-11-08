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Гендиректор «Будё-Глимт»: «Мы не получали предложений из России по Хайкину»

сегодня, 20:30

Генеральный директор «Будё-Глимт» Фроде Томассен рассказал о том, как в команде отреагировали на заявление Никиты Хайкина об уходе из клуба.

Никита был для нас фантастическим футболистом, годами показывал свой класс. Выдающийся голкипер и прекрасный человек. Но его уход — часть игры, некоторые футболисты покидают свои клубы и ищут новые вызовы. Конечно, жалко, что Хайкин не продлил с нами контракт, но у нас есть и другие отличные вратари. Так что никаких обид с нашей стороны нет.

Предлагал ли клуб ему новый контракт? Нет. Мы только говорили о том, что хотели бы продлить соглашение, и Никита на тот момент не принял окончательного решения. Мы хотели, чтобы он остался, но, к сожалению для нас, он уходит в другой клуб — какой именно, я не знаю. В «Будё» он проделал невероятную работу, и мы желаем ему всего наилучшего в будущем.

Получал ли «Будё» получал предложения из России? Нет, мы никогда не получали предложений из России. Я знаю, что был интерес, но до официальных предложений дело так и не дошло.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
сегодня в 21:48
Ну Никита себя отлично прорекламировал в матчах ЛЕ и заслужил перехода в более сильный чемпионат. Интересно где продолжит карьеру! Будем следить за его карьерой
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 20:53
Игрок очень хороший, но похоже гонится за деньгами.
Гость
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