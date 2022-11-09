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Габулов получил приглашение на ретро-матч сборных России и Бразилии

вчера, 18:14

Экс-вратарь «Динамо» Владимир Габулов получил приглашение на ретро-матч сборных России и Бразилии.

Я получил приглашение принять участие в данном мероприятии. Ответил согласием. Отношусь к этой идее очень положительно — хорошее мероприятие. В текущих условиях провести такой матч было бы неплохо. Понятно, что это шоу. Как и понятно, что не столько спортивное мероприятие, сколько развлекательное.

Но собрать в одном месте футболистов сборных Бразилии и России образца 2008 года — это очень хороший праздник. Это вызовет интерес среди любителей футбола.

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felix
felix
вчера в 18:53
Идея хороша, посмотрим что получится и кто будет участвовать
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