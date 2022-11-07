Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаявки и составыТоварищеские матчи. Сборные 2022

Объявлен состав молодёжной сборной России на ноябрьский сбор

вчера, 22:35

Тренерский штаб молодёжной сборной России во главе с Михаилом Галактионовым объявил состав команды на учебно-тренировочный сбор, который состоится в ноябре.

В состав вошли 23 футболиста.

Вратари: Станислав Агкацев («Краснодар»), Даниил Худяков («Локомотив»), Владислав Тороп (ЦСКА).

Защитники: Александр Кутицкий («Динамо»), Виктор Мелехин, Андрей Лангович (оба – «Ростов»), Виктор Александров («Пари НН»), Даниил Денисов («Спартак»), Сергей Волков («Краснодар»), Вадим Конюхов («Уфа»), Антон Ефремов («Вильярреал»).

Полузащитники: Кирилл Кравцов («Сочи»), Александр Коваленко, Артём Соколов, Владислав Шитов (все – «Крылья Советов»), Кирилл Щетинин («Ростов»), Ярослав Михайлов, Константин Шильцов (оба – «Пари НН»), Ярослав Гладышев («Динамо»), Егор Ушаков, Никита Ермаков (оба – ЦСКА).

Нападающие: Владислав Яковлев (ЦСКА), Константин Тюкавин («Динамо»).

Учебно-тренировочный сбор молодёжной команды пройдёт с 13 по 16 ноября в Новогорске и Белграде. В его рамках будет сыгран один контрольный матч. О сопернике станет известно позднее.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноСборная Дании назвала состав на ЧМ-2022
Сегодня, 00:33
Агент Педринью прокомментировал отстранение игрока от тренировок с основой
Вчера, 22:58
«Зенит» не отстранял Чистякова от тренировок с основной командой
Вчера, 22:18
Педринью отстранён от тренировок с основным составом «Локомотива»
Вчера, 20:47
ОфициальноОбъявлен состав сборной Бразилии на ЧМ-2022
Вчера, 20:21
ОфициальноОбъявлен итоговый состав сборной России на ноябрьский сбор
Вчера, 19:25
Все комментарии
баск
баск
вчера в 23:33
По агентурным данным, ребятишки сыграют со сверстниками из Сербии.

Это уже кое-что, не Узбекистан, при всё уважении..
alexgurzan
alexgurzan ответ Foxes (раскрыть)
вчера в 22:37
Добрый вечер.
В настройках вашего профиля есть графа "О себе", сотрите там всё.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 