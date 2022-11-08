Сборная Дании назвала состав на ЧМ-2022

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сегодня, 00:33

Объявлен состав сборной Дании на чемпионат мира в Катаре.

Главный тренер национальной команды назвал 21 из 26 игроков, попавших в окончательную заявку на предстоящий турнир. Остальные пять игроков будут названы в течение недели, когда будут сыграны последние матчи в европейских лигах.

Вратари: Каспер Шмейхель («Ницца», Франция), Оливер Кристенсен («Герта», Германия).

Защитники: Симон Кьер («Милан», Италия), Йоаким Андерсен («Кристал Пэлас», Англия), Йоаким Меле («Аталанта», Италия), Андреас Кристенсен («Барселона», Испания), Расмус Кристенсен («Лидс», Англия), Йенс Ларсен («Трабзонспор», Турция), Виктор Нельссон («Галатасарай», Турция), Даниэль Васс («Брондбю», Дания).

Полузащитники: Томас Дилейни («Севилья», Испания), Матиас Йенсен («Брентфорд», Англия), Кристиан Эриксен («Манчестер Юнайтед», Англия), Пьер-Эмиль Хейбьерг («Тоттенхэм», Англия).

Нападающие: Андреас Ольсен («Брюгге», Бельгия), Йеспер Линдстрем («Айнтрахт», Германия), Андреас Корнелиус («Копенгаген», Дания), Мартин Брейтуэйт («Эспаньол», Испания), Каспер Дольберг («Севилья», Испания), Миккел Дамсгорд («Брентфорд», Англия), Йонас Винд («Вольфсбург», Германия).