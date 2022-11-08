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Сборная Дании назвала состав на ЧМ-2022

сегодня, 00:33

Объявлен состав сборной Дании на чемпионат мира в Катаре.

Главный тренер национальной команды Каспер Юльманн назвал 21 из 26 игроков, попавших в окончательную заявку на предстоящий турнир. Остальные пять игроков будут названы в течение недели, когда будут сыграны последние матчи в европейских лигах.

Вратари: Каспер Шмейхель («Ницца», Франция), Оливер Кристенсен («Герта», Германия).

Защитники: Симон Кьер («Милан», Италия), Йоаким Андерсен («Кристал Пэлас», Англия), Йоаким Меле («Аталанта», Италия), Андреас Кристенсен («Барселона», Испания), Расмус Кристенсен («Лидс», Англия), Йенс Ларсен («Трабзонспор», Турция), Виктор Нельссон («Галатасарай», Турция), Даниэль Васс («Брондбю», Дания).

Полузащитники: Томас Дилейни («Севилья», Испания), Матиас Йенсен («Брентфорд», Англия), Кристиан Эриксен («Манчестер Юнайтед», Англия), Пьер-Эмиль Хейбьерг («Тоттенхэм», Англия).

Нападающие: Андреас Ольсен («Брюгге», Бельгия), Йеспер Линдстрем («Айнтрахт», Германия), Андреас Корнелиус («Копенгаген», Дания), Мартин Брейтуэйт («Эспаньол», Испания), Каспер Дольберг («Севилья», Испания), Миккел Дамсгорд («Брентфорд», Англия), Йонас Винд («Вольфсбург», Германия).

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Все комментарии
monah-10
monah-10 ответ протон (раскрыть)
сегодня в 02:20
Это не Россия, где в любом состава напов только трое. Все давно уже в нападение играют, только мы там где мы есть. Удивляет что вратарей всего двое, хотя когда вообще Каспер был не в воротах я и не помню, по моему он там был всегда, травмы и Каспер это как две паралельные прямые.
Wolverhampton
Wolverhampton ответ ww9cwc3rt6j2 (раскрыть)
сегодня в 01:45
Из группы выйдут, вот увидишь.
ww9cwc3rt6j2
ww9cwc3rt6j2
сегодня в 01:12
Дании на этом Чемпионате не светит ничего
Foxes
Foxes
сегодня в 00:36
Ни чё так составчик!
протон
протон
сегодня в 00:33
Судя по соотношению полузащитников и нападающих Дания решила, что будет играть по бразильской системе)
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