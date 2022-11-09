Самый ненавистный бразилец футбольной планеты. На ЧМ-2022 взяли аналог Заболотного

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вчера, 17:58

Форвард, от которого отскакивает мяч – в заявке Тите.

Опередил Фирмино, Кунью и Габигола

Бразильцы склонны к театральности. Болсонару орал, что из кабинета президента его увезут в тюрьму или на кладбище. Но слил выборы еще одному старику, бывшему президенту Луле, и сразу признал поражение. Не удивительно, что во время оглашения окончательной заявки Бразилии многие футболисты снимали на видео свою реакцию и эмоции близких. Плакали, скакали, а один пошел дальше всех.

Педро Абреу сделал предложение своей девушке. Фернанда удивилась и согласилась, а многие в Бразилии не согласны с Тите. Форвард «Фламенго» Педро забил в Серии А всего 11 мячей. Не всегда основной. У его напарника Габигола тоже 11 голов. Старичок Халк забил 12 раз, хотя ветерану уже 36 лет. Юный Маркос Леонардо из «Сантоса» с 13 голами, по результативности Педро не выделяется.

Фирмино, Кунья или Габигол поражены, что в заявке нет ни одного из них. Недовольные есть всегда. Например, Ромарио хотел на ЧМ -2002, а Сколари свел с ним счеты. Коротышка отказался ехать на Кубок Америки, сославшись на травму, которой, по версии тренера, не было. Сейчас повреждение у Коутиньо, но Фирмино здоров. Кунья ревел после оглашения, не рассчитывал проиграть Педро.

Увидев в заявке Дани Алвеса – няньку для Неймара, и Педро, многие игроки огорчились. Ведь Абреу – своеобразный футболист. Спотыкается, когда идет в дриблинг, есть серьезные проблемы с ударом, а скорость не входит в список козырей Педро. Странный футболист.

К Педро Абреу точно начнут придираться

Когда Загалло не взял Ромарио на чемпионат мира во Францию, то форвард запустил целую кампанию по дискредитации тренера. Тренер подавал на игрока в суд за клевету. Также нападающий заказал карикатуры на Загалло, одну из них повесил на дверях в туалете своего заведения. Для бразильского игрока мундиаль сакральный. Победа на турнире вшита в культурный код, сыграть на Кубке мира — мечта.

После 1:7 от Германии в Бразилии был траур. После вылета от Бельгии десятки тысяч расистов угрожали Фернандиньо, нашли крайнего. А теперь сильнее всех достанется Педро Абреу. Парню 25 лет, рыночная стоимость упала в полтора раза, не заиграл в «Фиорентине» — не лучше, чем Кокорин, 59 минут в Серии А за сезон. В Европе Педро никому не был нужен, вернулся домой, выбрал богатый «Фламенго».

При этом в заявке Тите нет защитника Габриэла из «Арсенала», Фелипе из «Атлетико», Жоэлинтона из «Ньюкасла» и Андерсона из «Лацио». Не у дел Артур Кабрал, который тоже зря выбрал «Фиорентину». При этом Вендел и Малком играют намного лучше, чем Педро. Даже его статус лучшего снайпера Кубка Либертадорес – результат покера в ворота скромного соперника. Тот же Фирмино создал 12 голов в ЛЧ и АПЛ .

Роберто далек от пика формы, но по классу Бобби на две головы выше, чем Педро. Разница, возможно, в кротости? Абреу тихо посидит на лавке. Фирмино бы рвался в основу, увидев плохую форму Ришарлисона или Жезуса, а Педро будет выполнять приказы Тите.

Мундиаль любит аутсайдеров и «кривоногих»

Певец Джонни Кэш носил черную одежду, ведь идентифицировал себя с бедными и угнетенными. Черный модным сделала не столько Екатерина Медичи, как модельеры 20-го века. Мундиаль выбирает яркие цвета, а чемпионами становятся великие футбольные страны, но место для бедных тоже находится. Никто не ставил на Южную Корею и Турцию, не верили первым делом в крошечный Уругвай – хотя понимали, какой хороший состав.

Хорватия в московском финале – свежий пример. Мундиали также создавали героев одного турнира. Забивали не только вечные Роналдо и Пеле, бывали и корявые форварды, как Педро. Конечно, Абреу угловатый скорее по меркам бразильского футбола. Педро неплох в игре головой, так что не спешите ругать Тите за ставку на форварда, который не всегда может принять мяч.

Без Педро в заявке не хватало тяжелого форварда. Но амплуа не делает его звездой. Если говорим о футбольной культуре, то Абреу игрок наоборот. Неправильно бьет по мячу, часто получается удар почти пяткой. Представьте, что Павел Погребняк в основе сборной Бразилии, и у вас получится сопоставить Антони, Винисиуса и Неймара с напарником по заявке Тите. Понятно, что если все будет идти по плану Аденора, то Педро выйдет на пару минут в третьем туре.

А если не по плану, то Абреу попытается спасти после серии навесов в концовке матча плей-офф. Помним, как большие турниры выигрывали с помощью мастеров игры головой, вроде Бирхоффа (форвард «Удинезе», который проигрывал на Евро-96 конкуренцию парню из «Бешикташа») и Луки Тони (нападающий усадил на лавку Италии легенд Дель Пьеро и Индзаги). Но эти аналогии льстят Педро. Абреу попросту не умеет играть в футбол, как те, кто вокруг.

Будет забавно, если вытеснит Жезуса и Ришарлисона

Педро медленный, но хорошо играет пятками. А еще удачливый. Мячи залетают в ворота рикошетами от вратарей, которые почти достают эти легкие корявые удары. Абреу многое делает не по канону, а мяч в сетке. Именно это Тите нравится? Ришарлисон и Жезус не самые везучие снайперы футбола. Конечно, если Бразилия не возьмет Кубок и не хватит класса в центре атаки, то тренеру припомнят веру в Педро.

Аденор оставил дома Фирмино, который забивал, не глядя на ворота. А Педро, когда пытается выделываться — одолжил манеру пробития пенальти у Жоржиньо, создает пародию на пижонство. В РПЛ форварда с таким техническим арсеналом сравнили бы с Заболотным. А бразильцы инклюзивные, хотя Педро нельзя назвать старательным в высоком прессинге и аккуратным нападающим, играющим на команду.

Если в порядке Ришарлисон, то Педро будет запасным. Но если у него получится, то увидим великую иронию большого футбола, ведь Абреу ближе по классу к Сычевому и Заболотному, чем к форварду Фреду, который за сборную Бразилии забил 18 голов в 39 играх. У Педро пока 2 поединка и 1 гол. Жаль, что Халку так много лет, мог сыграть в Катаре, ведь по владению телом, технике и удару на две головы выше.

Но бразильцы не простили Халку и Фреду влет от немцев. Не простили Жезусу, Фирмино и Косте промахи в бою с Куртуа четыре года назад. Второй шанс получит Неймар, а рядом может оказаться бразильский Заболотный. Педро не ужасный футболист, но смотрится среди коллег по сборной так, как смотрелся бы Смолов в основе «Реала» вместо Бензема. Вот только разве блещет Ришарлисон в «Тоттенхэме»?

Бразилец ни разу не забивал в АПЛ в этом сезоне, не играет на острие, там Кейн. Жезус успешнее, как и «Арсенал», но это не Холанд. Вот Тите и понадобился классический тяжелый форвард, хотя это один из самых спорных парней в заявке Бразилии за всю историю. Педро точно будет веселить Антони, Неймара и Винисиуса на тренировках, когда от него будут отскакивать мячи на полметра, как в матчах.

Но еще посмотрим, будут ли смеяться соперники. На первый взгляд Педро комичен. Его решения похожи на те, что принимают звезды шоу-бизнеса, которые выходят на поле в благотворительных матчах рядом с профессионалами. Но стоит к манере Педро привыкнуть – понимаешь, что прочитать настолько корявого форварда значительно сложнее. Он сам не знает, что творит, и порой это грозное оружие.