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Билялетдинов: «То, что переподписали Сычевого — это правильно»

вчера, 20:21

Экс-футболист сборной России Динияр Билялетдинов высказался о подписании нового договора между «Оренбургом» и Владимиром Сычевым.

Пока у Сычевого идет, он реализует свои моменты. Важно, чтобы это было на постоянной основе, а не в оном сезоне выстрелить и потом просесть. От нападающего нужны голы в каждом сезоне. То, что его переподписали — это правильно. Клуб может заработать с его продажи внушительную сумму. Все равно Сычевому еще нужна стабильность. Например, Агаларов сейчас в непонятном состоянии, не забивает и выходит на замену. Подошел бы Сычевой «Локомотиву»? Еще даже непонятно, какой тренер придет, так что нет смысла говорить о Сычевом в «Локомотиве».

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gmr5zzxqntpd
gmr5zzxqntpd
вчера в 20:23
Пусть играе дома перейти всегда успеет
Гость
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