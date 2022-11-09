Билялетдинов: «То, что переподписали Сычевого — это правильно»

Экс-футболист сборной России высказался о подписании нового договора между «Оренбургом» и .

Пока у Сычевого идет, он реализует свои моменты. Важно, чтобы это было на постоянной основе, а не в оном сезоне выстрелить и потом просесть. От нападающего нужны голы в каждом сезоне. То, что его переподписали — это правильно. Клуб может заработать с его продажи внушительную сумму. Все равно Сычевому еще нужна стабильность. Например, Агаларов сейчас в непонятном состоянии, не забивает и выходит на замену. Подошел бы Сычевой «Локомотиву»? Еще даже непонятно, какой тренер придет, так что нет смысла говорить о Сычевом в «Локомотиве».