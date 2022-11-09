Аршавин: «На месте „Зенита“ я бы не стал брать Сычевого сейчас»

Экс-игрок «Зенита» полагает, что клубу из Санкт-Петербурга на данный момент не стоит приобретать права на нападающего «Оренбурга» .

Помог бы Сычевой «Зениту» в текущей ситуации с нападающими? Не знаю, игрок ли это одного сезона или нет. На месте «Зенита» я бы не стал брать Сычевого сейчас, но следил бы за этим игроком. Мне и так уже довелось видеть его вживую, когда я был в Оренбурге. На том самом матче с «Сочи», где он букет вручал. Парень бежит, достаточно техничен, может быть, с тактикой не всё в порядке, но я бы последил за ним. С другой стороны, ему 26 лет. Сергееву 27 лет? Думаю, сейчас все присматриваются к Сычевому.