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Аршавин: «На месте „Зенита“ я бы не стал брать Сычевого сейчас»

вчера, 17:14

Экс-игрок «Зенита» Андрей Аршавин полагает, что клубу из Санкт-Петербурга на данный момент не стоит приобретать права на нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого.

Помог бы Сычевой «Зениту» в текущей ситуации с нападающими? Не знаю, игрок ли это одного сезона или нет. На месте «Зенита» я бы не стал брать Сычевого сейчас, но следил бы за этим игроком. Мне и так уже довелось видеть его вживую, когда я был в Оренбурге. На том самом матче с «Сочи», где он букет вручал. Парень бежит, достаточно техничен, может быть, с тактикой не всё в порядке, но я бы последил за ним. С другой стороны, ему 26 лет. Сергееву 27 лет? Думаю, сейчас все присматриваются к Сычевому.

Ранее стало известно, что «Оренбург» продлил контракт с Сычевым.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:13
Обязательно надо брать....миллионов за 25...как Юри Альберто....
И тоже в аренду отправить...в тот же Оренбург...
shlomo
shlomo
вчера в 17:32
Для 26 лет Сычевой вроде с потенциалом, но нужного уровня не набрал. Это и есть та самая проблема развития молодежи и обеспечение качественного перехода из молодежки в основу. Проблема не решается. Поэтому в итоге и получаем как вечно перспективных игроков. А еще повторю мысль, которую часто говорю - у нас не было бы Кержакова и Аршавина, если бы тогда у Зенита были деньги на зарубежных звезд.

Ну а так что, по моему лучше Сычевой чем Касьерра ... Если его за 2-3 миллиона взять, то ничего страшного не случиться, а если он выстрелит, будет оооооочень хорошо ! Парнишка габаритный, быстрый, техничный, все есть что бы заиграть, не вижу причин отказываться от возможного трансфера... НО...Пробьётся ли Сычевой в этот состав Зенита?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 17:22
Ты уже давно не Зенит, иди с жёнами разберись,потом советы давай !
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