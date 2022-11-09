Орлов: «Дзюба умеет играть в футбол»

Известный комментатор порассуждал о перспективах экс-нападающего «Зенита» .

Про Дзюбу много разных мнений. Аршавин, например, говорит, что «Зениту» Артем не нужен, но в командах с шестое по шестнадцатое место мог бы спокойно поиграть. Тукманов сказал, что в «Торпедо» Артему не смогут заплатить те деньги, которые он бы хотел.

На самом деле, все зависит от Артема и от его физической формы. Форма должна быть хорошая, в футбол-то он играть умеет. Я считаю, что он еще может поиграть. Но вот в какой команде — вопрос большой, вряд ли кто-то из участников еврокубков его позовет.