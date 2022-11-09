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Орлов: «Дзюба умеет играть в футбол»

вчера, 16:42

Известный комментатор Геннадий Орлов порассуждал о перспективах экс-нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

Про Дзюбу много разных мнений. Аршавин, например, говорит, что «Зениту» Артем не нужен, но в командах с шестое по шестнадцатое место мог бы спокойно поиграть. Тукманов сказал, что в «Торпедо» Артему не смогут заплатить те деньги, которые он бы хотел.

На самом деле, все зависит от Артема и от его физической формы. Форма должна быть хорошая, в футбол-то он играть умеет. Я считаю, что он еще может поиграть. Но вот в какой команде — вопрос большой, вряд ли кто-то из участников еврокубков его позовет.

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Все комментарии
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 19:14
Играть умеют многие. Другое дело , как играть.
ГолдБол
ГолдБол
вчера в 17:07
Орлов и Дзюба - два эталона российского футбола!
shlomo
shlomo
вчера в 17:05, ред.
Зачем Дзюбе что-то супер искать. Ему 34 года и он уже окончил карьеру, сейчас время доигрывать, искать места с хорошим климатом, цивилизацией или большими деньгами. Спортивная составляющая уже не важна.

При всей нелюбви к его человеческим качествам, как у него неплохая карьера по российским меркам. Не надо его хейтить, пусть спокойно доигрывает свои пенсионные годы.

Ну а так что, Дзюба сам должен осознать, что его финансовые запросы давно не соответствуют его игре. Если он желает играть, то должен переходить в клуб РПЛ, ФНЛ только с минимальными запросами вознаграждения, которые могут потом повышаться, в зависимости от его полезности команде.

А так, либо скамейка в какой-нибудь средненькой команды либо бутсы на гвоздь.
DEIVID_353
DEIVID_353
вчера в 16:57
Дзюба умеет играть сам с собой.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:47
Уметь умеет, но в данный момент подвинуться по зарплате необходимо...
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