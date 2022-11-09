Колосков: «Нужно, чтобы сборная собиралась, готовилась»

Почётный президент РФС высказался о возможных матчах сборной России в будущем.

Сейчас играть особо не с кем, но играть все равно надо. Нужно, чтобы команда собиралась, готовилась. Санкции снимут, а у нас команда не готова к международным турнирам. Команду нужно готовить. Что касается соперников – это те, с кем удается договориться в сложившейся ситуации.

Если помечтать, то было бы отлично сыграть со сборными Аргентины и Бразилии. Если более реалистично смотреть на вещи, то я слышал, что был вариант сыграть со сборной Ирана. Почему с ними не сыграть? Хорошая команда. Можно с Арменией сыграть товарищеский матч.