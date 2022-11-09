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Колосков: «Нужно, чтобы сборная собиралась, готовилась»

вчера, 19:54

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о возможных матчах сборной России в будущем.

Сейчас играть особо не с кем, но играть все равно надо. Нужно, чтобы команда собиралась, готовилась. Санкции снимут, а у нас команда не готова к международным турнирам. Команду нужно готовить. Что касается соперников – это те, с кем удается договориться в сложившейся ситуации.

Если помечтать, то было бы отлично сыграть со сборными Аргентины и Бразилии. Если более реалистично смотреть на вещи, то я слышал, что был вариант сыграть со сборной Ирана. Почему с ними не сыграть? Хорошая команда. Можно с Арменией сыграть товарищеский матч.

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Все комментарии
godssii
godssii
вчера в 20:26
сборная им нужна только для распила бабла..
Когда (если вообще) мы будем играть в еврокубках или ЧЕ или ЧМ,
то состав будет из тех которых мы еще и не знаем!
minai
minai
вчера в 20:21
Вот иди и договорись с ФИФой, в РФС ты президент или кто ?!
pomor45
pomor45
вчера в 20:11
Хорошая философия. Такую укоренить, так можно нанимать работников, не начисляя им зарплаты.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 19:59
... и играть будут в чемпионате СНГ.
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