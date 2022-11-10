Матч с Таджикистаном смогут посетить 500 болельщиков из России

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вчера, 10:52

Гостевая квота для российских болельщиков на товарищеский матч между сборными России и Таджикистана составляет 500 человек. Об этом сегодня сообщили в РФС .

Матч с командой Узбекистана сможет посетить 1 000 российских болельщиков. Гостевая квота на матч с командой Таджикистана составляет 500 человек.

Матч Таджикистан — Россия пройдёт 17 ноября в Душанбе.