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Матч с Таджикистаном смогут посетить 500 болельщиков из России

вчера, 10:52
ТаджикистанЛоготип футбольный клуб Таджикистан-:-Логотип футбольный клуб РоссияРоссия17.11.2022 в 18:00 Не начался

Гостевая квота для российских болельщиков на товарищеский матч между сборными России и Таджикистана составляет 500 человек. Об этом сегодня сообщили в РФС.

Матч с командой Узбекистана сможет посетить 1 000 российских болельщиков. Гостевая квота на матч с командой Таджикистана составляет 500 человек.

Матч Таджикистан — Россия пройдёт 17 ноября в Душанбе.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 17:14
счастливчики ! внукам будут рассказывать !
Храневец
Храневец
вчера в 15:57
Мазохисты !
vinyardrip
vinyardrip ответ Bivaliy67 (раскрыть)
вчера в 13:15
Очевидно, но он че опять друг? Вы определитесь. Мне казалось
Эритрея, кндр и госпадепомаги белоруссиане))
INGUSH
INGUSH
вчера в 12:54, ред.
Жамшут,Равшан и Абелардо сыграют?
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
вчера в 12:24
Пока в мире идут страсти вокруг чемпионата мира, у нас суета с матчем против узбекистана.
Скатились ниже некуда.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 12:10
Другой мир посмотрят,пока амеры его не поглотили.
Bivaliy67
Bivaliy67 ответ vinyardrip (раскрыть)
вчера в 11:59
Потому-что, с Киргизией тоже не интересно.;)
Если серьёзно: поскольку рассматривались сборные Средней Азии из ряда бывших союзных республик, то Казахстан - самая сильная из них. Разве мысль не очевидна?)
vinyardrip
vinyardrip ответ Bivaliy67 (раскрыть)
вчера в 11:46
Казик здесь при чём?
Bivaliy67
Bivaliy67
вчера в 11:34
Казахстан постеснялся видимо из-за возможных санкций УЕФА. А жаль,
jdu3fskt8kqb
jdu3fskt8kqb
вчера в 10:56
Хоть какой-то выезд, как будто к Памиру во времена СССР
vedevas_93
vedevas_93
вчера в 10:56
в принципе команда +/- нашего уровня, нормально поиграют пацаны))
Гость
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