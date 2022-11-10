Матч с Таджикистаном смогут посетить 500 болельщиков из России

Гостевая квота для российских болельщиков на товарищеский матч между сборными России и Таджикистана составляет 500 человек. Об этом сегодня сообщили в РФС.
Матч с командой Узбекистана сможет посетить 1 000 российских болельщиков. Гостевая квота на матч с командой Таджикистана составляет 500 человек.
Матч Таджикистан — Россия пройдёт 17 ноября в Душанбе.
Эритрея, кндр и госпадепомаги белоруссиане))
Эритрея, кндр и госпадепомаги белоруссиане))
Скатились ниже некуда.
Скатились ниже некуда.
Если серьёзно: поскольку рассматривались сборные Средней Азии из ряда бывших союзных республик, то Казахстан - самая сильная из них. Разве мысль не очевидна?)
Если серьёзно: поскольку рассматривались сборные Средней Азии из ряда бывших союзных республик, то Казахстан - самая сильная из них. Разве мысль не очевидна?)