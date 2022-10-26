Круглый стол по Fan ID в Госдуме отменён

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вчера, 16:09

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев сообщил, что круглый стол в Госдуме по вопросу введения Fan ID в России отменен.

Круглого стола не будет. Будет брифинг Минспорта РФ . Позвали журналистов и РФС , а депутатов – нет. Мягко говоря, удивлены таким решением.

Планировалось, что круглый стол по теме Fan ID должен был состояться в конце октября.