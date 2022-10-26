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Круглый стол по Fan ID в Госдуме отменён

вчера, 16:09

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев сообщил, что круглый стол в Госдуме по вопросу введения Fan ID в России отменен.

Круглого стола не будет. Будет брифинг Минспорта РФ. Позвали журналистов и РФС, а депутатов – нет. Мягко говоря, удивлены таким решением.

Планировалось, что круглый стол по теме Fan ID должен был состояться в конце октября.

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 20:57
вместо круглого стола - брифинг, потом Хай-Ти, потом Кофе-Брейк, потом ....?
zooveterinar
zooveterinar ответ Против ЦСКА (раскрыть)
вчера в 20:57
Покерный,я думаю,ставка скорее на крым,на кону,или в очко раскинут,одно из двух!!
zooveterinar
zooveterinar ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 20:55
Ну,языком малоть,это ж не мешки тягать!!!
FC RSM
FC RSM
вчера в 20:27
Тем временем Комличенко: Ну, депутаты, погодите!
dok66
dok66
вчера в 18:55
И кому же это надо ? Вот в чем вопрос .
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 18:38, ред.
"Надо, господа, дело делать" ( А.П.Чехов, "Дядя Ваня" ). Уже больше ста лет прошло, как были написаны эти бессмертные строки, а мы в России всё заседаем, заседаем, заседаем. Поневоле и В.В.Маяковского вспомнишь с его "прозаседавшимися".
Закон принят. Что ещё надо любителям поговорить и подискутировать ? Особенно тем, кто в ГД.
протон
протон
вчера в 18:24
Ничего удивительного))) круглый стол подразумевает дискуссию, а у нас это как то непринято
pomor45
pomor45
вчера в 17:58
Видно на брифинг Минспорта РФ надо со своим столом приходить, а в ГД круглых нет.
pomor45
pomor45 ответ Против ЦСКА (раскрыть)
вчера в 17:56
Ну, такой, который без углов. В думе таких нет.
pomor45
pomor45 ответ Naherger (раскрыть)
вчера в 17:54
И круглых столов в думе нет.
pomor45
pomor45 ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
вчера в 17:52
Антинародный?! Да, народу-то до него никакого дела нет, как и до самого футбола. Раздражает, разве что, только кучку футбольных хулиганов ..... на радость "кузьмичам."
ABir
ABir
вчера в 17:24
Похоже дискуссия по этому вопросу не нужна авторам бездарного закона
Naherger
Naherger
вчера в 17:23
Правильно.нечего там депутатам делать. У них ума -палата
adekvat
adekvat
вчера в 16:41
Зачем он нужен, пусть люди ходят на футбол.
Байкал-38.
Байкал-38.
вчера в 16:40
У ДЕПУТАТОВ УЖЕ СВОИ СТОЛЫ НАКРЫТЫ...

Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
вчера в 16:36
Да хоть на полу ,на подушечках собирайтесь ,только отменяйте этот антинародный закон !!!!
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 16:35
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 16:18
Для круглого стола есть другие темы
Futurista
Futurista
вчера в 16:15
Круглые столы закончились...остались только квадратные...Следующий! - кричит заведующий...
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 16:12
Какой ещё круглый стол?
drug01
drug01
вчера в 16:11
Очень сильно жаль
Гость
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