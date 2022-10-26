Круглый стол по Fan ID в Госдуме отменён

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев сообщил, что круглый стол в Госдуме по вопросу введения Fan ID в России отменен.
Круглого стола не будет. Будет брифинг Минспорта РФ. Позвали журналистов и РФС, а депутатов – нет. Мягко говоря, удивлены таким решением.
Планировалось, что круглый стол по теме Fan ID должен был состояться в конце октября.
Закон принят. Что ещё надо любителям поговорить и подискутировать ? Особенно тем, кто в ГД.
Закон принят. Что ещё надо любителям поговорить и подискутировать ? Особенно тем, кто в ГД.