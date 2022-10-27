Фанаты в Испании считают, что в текущем положении «Барсы» виноват Хави

«Барселона» второй год подряд не сумела выйти в плей-офф Лиги чемпионов.
Испанское издание El Chiringuito устроило опрос, виноват ли главный тренер «сине-гранатовых» Хави в текущем положении команды. 80,8% болельщиков считают, что вина в нынешней ситуации лежит на Хави, а 19,2% фанатов придерживаются мнения, что 42-летний специалист не виноват в неудачах «Барселоны». В опросе приняли участие 33 687 человек.
Хави надо сначала психологические моменты подправить и дать хорошего ремня, чтобы все старались, как Дембеле.
P.S. отдельно стоить упомянуть последние секунды, когда игроки Барсы тупо бросили играть. Мюнхенцы закинули третий, как когда-то Ливерпуль четвертый (по-моему). Зачем вообще на поле выходили???
Хави надо сначала психологические моменты подправить и дать хорошего ремня, чтобы все старались, как Дембеле.
P.S. отдельно стоить упомянуть последние секунды, когда игроки Барсы тупо бросили играть. Мюнхенцы закинули третий, как когда-то Ливерпуль четвертый (по-моему). Зачем вообще на поле выходили???
Я к тому что Месси реально тянул Барсу на себе все последние годы. Да, его усилий не хватало на победу в ЛЧ или стабильно брать чемп и кубок, но тем не менее в 1/4 ЛЧ были, чемп брали, и кубок тоже. А сейчас вообще тьма нависает.
Хави не стал для Барсы Зиданом и не станет уже скорее всего, руководство в лице Лапорты не знает как выправить ситуацию.
Игроки так же смотря на это все разобраны. Пике, Бускетс, Альба уже закончились. Гави, Педри, Фати еще не созрели. Дембеле, Торрес, Бельерин, Араухо, и тд явно не игроки для финала ЛЧ или хотя бы плей офф ЛЧ.
На данный момент Барса скорее мертва чем жива. Жаль что некогда реально лучший по игре клуб мира так бездарно скатился на дно.
Я к тому что Месси реально тянул Барсу на себе все последние годы. Да, его усилий не хватало на победу в ЛЧ или стабильно брать чемп и кубок, но тем не менее в 1/4 ЛЧ были, чемп брали, и кубок тоже. А сейчас вообще тьма нависает.
Хави не стал для Барсы Зиданом и не станет уже скорее всего, руководство в лице Лапорты не знает как выправить ситуацию.
Игроки так же смотря на это все разобраны. Пике, Бускетс, Альба уже закончились. Гави, Педри, Фати еще не созрели. Дембеле, Торрес, Бельерин, Араухо, и тд явно не игроки для финала ЛЧ или хотя бы плей офф ЛЧ.
На данный момент Барса скорее мертва чем жива. Жаль что некогда реально лучший по игре клуб мира так бездарно скатился на дно.