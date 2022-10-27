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Фанаты в Испании считают, что в текущем положении «Барсы» виноват Хави

вчера, 09:49

«Барселона» второй год подряд не сумела выйти в плей-офф Лиги чемпионов.

Испанское издание El Chiringuito устроило опрос, виноват ли главный тренер «сине-гранатовых» Хави в текущем положении команды. 80,8% болельщиков считают, что вина в нынешней ситуации лежит на Хави, а 19,2% фанатов придерживаются мнения, что 42-летний специалист не виноват в неудачах «Барселоны». В опросе приняли участие 33 687 человек.

Фанаты в Испании считают, что в текущем положении «Барсы» виноват Хави

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Все комментарии
Expert soccer
Expert soccer
вчера в 15:06
В последние годы Барса и с Месси фейерила типа 2:8 от той же Баварии.Проблема у них в том что костяк состарился,а замену костяку так и не нашли.Вот и вся проблема.Вернется Месси и тогда Бускетс, Альба или Пике станут молодыми?Месси играет если играет команда,если команда не играет Месси ходит грустный,это его главное отличие от Марадоны
Expert soccer
Expert soccer
вчера в 14:56
Был бы на месте Хави кто то другой....великое прошлое Хави спасает
Israel Kazakhstan
Israel Kazakhstan
вчера в 13:39
Изначально говорил, что Чави ваще 0, а 80% игроков надо продать и выгнать.
Если бы это сделали 2 года назад, то сейчас была молодая команда гроза всех и вся.
arsenVS
arsenVS
вчера в 12:36, ред.
Два с половиной года назад во всех бедах Барсы был виноват Месси. Его огромная зарплата мешала играть другим наверное. Ушел Месси, и вот второй год подряд Барса не выходит из группы. А Месси тем временем набрал форму и забивает и раздает ассисты.

Я к тому что Месси реально тянул Барсу на себе все последние годы. Да, его усилий не хватало на победу в ЛЧ или стабильно брать чемп и кубок, но тем не менее в 1/4 ЛЧ были, чемп брали, и кубок тоже. А сейчас вообще тьма нависает.

Хави не стал для Барсы Зиданом и не станет уже скорее всего, руководство в лице Лапорты не знает как выправить ситуацию.

Игроки так же смотря на это все разобраны. Пике, Бускетс, Альба уже закончились. Гави, Педри, Фати еще не созрели. Дембеле, Торрес, Бельерин, Араухо, и тд явно не игроки для финала ЛЧ или хотя бы плей офф ЛЧ.

На данный момент Барса скорее мертва чем жива. Жаль что некогда реально лучший по игре клуб мира так бездарно скатился на дно.
Elliada
Elliada
вчера в 12:11
Вину за неудачи должны поровну разделить между собой Хави, игроки и руководство.

Начну с руководства. Сколько было в последнее время неудачных трансферов? И все дорогие. А от скольких хороших игроков избавились? Месси, Суарес, Ракитич и т. д. К тому же, неудачный выбор тренера. Могли выбрать любого, но выбрали Хави, у которого только крошечный опыт в Катаре.

Дальше Хави. Лапорта думал, что подписывает второго Зидана, который 3 ЛЧ возьмет. В результате 2 вылета из ЛЧ. Третий будут ждать или уволят?

Игроки. На них вина тоже есть. Все игроки с опытом, техничные, именитые. Из всего состава найдутся 2-3 игрока, о которых не слышали большинство людей. Могли всё взять в свои руки, но не сделали. Например, в Баварии и ПСЖ часто меняются тренера, но при этом каждый год чемпионы и в ЛЧ стабильно выходят в плей-офф.

Можно уволить Хави, но ситуацию это не изменит.
galem72
galem72
вчера в 11:40
А состав будто отдельно от клуба играет и ни в чём не виноват? Тренера на газоне нет, а вот посредственности есть!
Futurista
Futurista
вчера в 11:36
Кошка бросила котят это Хави виноват)...
Рауль-Зидан
Рауль-Зидан
вчера в 11:12
Хави нужно прекоащать понебратство и поставить бускетса на банку
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 10:24, ред.
Я бы не стал винить одного Хави. Хозяйство ему досталось в плачевном состоянии: у команды куча долгов, классных игроков не осталось, много молодежи. Пока молодежь сыграется и притрется пройдет какое-то время, да и повзрослеть ребятки должны. Думаю, до конца сезона надо дать Хави поработать, ну и желательно зимой усилиться.
Blackburn Rovers
Blackburn Rovers
вчера в 10:20
Тренер всегда крайний!
whvk4k838ztu
whvk4k838ztu
вчера в 10:11
Как всегда виноват тренер.... А игроки?
KnowSoccer
KnowSoccer
вчера в 09:54, ред.
Вчера было много эмоцией. Спорить здесь сложно, ведь выбор состава был странным. Ставка на Бельерина, как ЦЗ, мягко говоря не сыграла. Да и в целом команда стояла, играть пытался только Дембеле. При этом Бавария играла также в половину силы, но все равно трешку нам занесла...

Хави надо сначала психологические моменты подправить и дать хорошего ремня, чтобы все старались, как Дембеле.

P.S. отдельно стоить упомянуть последние секунды, когда игроки Барсы тупо бросили играть. Мюнхенцы закинули третий, как когда-то Ливерпуль четвертый (по-моему). Зачем вообще на поле выходили???
Гость
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