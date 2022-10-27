Фанаты в Испании считают, что в текущем положении «Барсы» виноват Хави

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вчера, 09:49

«Барселона» второй год подряд не сумела выйти в плей-офф Лиги чемпионов.

Испанское издание El Chiringuito устроило опрос, виноват ли главный тренер «сине-гранатовых» в текущем положении команды. 80,8% болельщиков считают, что вина в нынешней ситуации лежит на Хави, а 19,2% фанатов придерживаются мнения, что 42-летний специалист не виноват в неудачах «Барселоны». В опросе приняли участие 33 687 человек.