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80 болельщиков из Англии и Уэльса получат бесплатные билеты на мундиаль

вчера, 18:16

Болельщики из Англии и Уэльса смогут бесплатно посетить матчи чемпионата мира в Катаре. Такая возможность им будет предоставлена в обмен на хорошие отзывы в социальных сетях.

Поклонникам футбола оплатят перелет и проживание в Катаре, им будут выплачивать по 60 фунтов в день, а также подарят бесплатные билеты на матчи. Вылет этих болельщиков запланирован на 17 ноября. В Катар отправятся по 40 болельщиков от Англии и Уэльса. Всем поклонникам футбола, участвующим в данной акции, будут гарантированы билеты на церемонию открытия мирового первенства. Планируется, что эти болельщики будут петь в запланированные моменты, они будут позировать для телевизионных камер. Минимальный срок пребывания этих людей в Катаре составит две недели.

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Перевод с thetimes.co.uk
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Все комментарии
youtomee
youtomee ответ Andrei Galash (раскрыть)
сегодня в 02:00, ред.
мне просто интересно, откуда информация, потому что заявление звучало так уверенно
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:49, ред.
Сорок плюс сорок - рубль, сорок... Спички берёте ? Нет. Итого - два, восемьдесят...
lobsterdam
lobsterdam ответ Foxes (раскрыть)
вчера в 22:54
чтобы поехать на таких льготных условиях надо это заслужить и соответствовать определенным критериям ...
Мариарти77
Мариарти77
вчера в 22:15
Это правильно
протон
протон
вчера в 22:11
40 болельщиков из Англии + 40 болельщиков из Уэльса = 160 фанатов
Andrei Galash
Andrei Galash ответ youtomee (раскрыть)
вчера в 21:41
Вы знаете, я не понял - это Вы так радуетесь, или завидуете?
youtomee
youtomee ответ Andrei Galash (раскрыть)
вчера в 21:36
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 20:34
    Правильно,новым голодранцам Европы надо помогать прикасаться к достижениям арабской цивилизации.
    КЭТиК
    КЭТиК
    вчера в 18:59
    Вот бы в соккере за хорошие отзывы билеты давали... И без Fan Id
    Wolverhampton
    Wolverhampton
    вчера в 18:55
    Счастливые люди!
    Foxes
    Foxes
    вчера в 18:28
    Подфортило ребятишкам не хило!
    Andrei Galash
    Andrei Galash
    вчера в 18:27
    Забыли добавить - только для членов ЛГБТ.
    Варвар7
    Варвар7
    вчера в 18:24
    Имеешь талант - получай билет бесплатно!
    Гость
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