80 болельщиков из Англии и Уэльса получат бесплатные билеты на мундиаль

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вчера, 18:16

Болельщики из Англии и Уэльса смогут бесплатно посетить матчи чемпионата мира в Катаре. Такая возможность им будет предоставлена в обмен на хорошие отзывы в социальных сетях.

Поклонникам футбола оплатят перелет и проживание в Катаре, им будут выплачивать по 60 фунтов в день, а также подарят бесплатные билеты на матчи. Вылет этих болельщиков запланирован на 17 ноября. В Катар отправятся по 40 болельщиков от Англии и Уэльса. Всем поклонникам футбола, участвующим в данной акции, будут гарантированы билеты на церемонию открытия мирового первенства. Планируется, что эти болельщики будут петь в запланированные моменты, они будут позировать для телевизионных камер. Минимальный срок пребывания этих людей в Катаре составит две недели.