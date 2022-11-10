Уилшир: «Есть более сильные центральные защитники, чем Магуайр»

Бывший футболист «Арсенала» поделился мнением о защитнике «Манчестер Юнайтед» , который попал в заявку сборной Англии на чемпионат мира.

Я могу представить, что у любого тренера может быть любимый игрок, но на уровне сборных это вряд ли возможно. Тренер видит игроков не так часто.