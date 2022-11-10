Уилшир: «Есть более сильные центральные защитники, чем Магуайр»

Бывший футболист «Арсенала» Джек Уилшир поделился мнением о защитнике «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайре, который попал в заявку сборной Англии на чемпионат мира.
Я могу представить, что у любого тренера может быть любимый игрок, но на уровне сборных это вряд ли возможно. Тренер видит игроков не так часто.
Харри будет играть, я почти полностью в этом уверен. Он неспроста находится в запасе МЮ. Новый тренер понял, что Магуайр недостаточно хорош. Но для сборной Англии его класса хватает. Это сложно понять. Не знаю, играл бы ли он у меня. Есть более сильные центральные защитники, особенно Томори, которого вообще не взяли. Томори однозначно сильнее.