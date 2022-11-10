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Уилшир: «Есть более сильные центральные защитники, чем Магуайр»

вчера, 22:59

Бывший футболист «Арсенала» Джек Уилшир поделился мнением о защитнике «Манчестер Юнайтед» Харри Магуайре, который попал в заявку сборной Англии на чемпионат мира.

Я могу представить, что у любого тренера может быть любимый игрок, но на уровне сборных это вряд ли возможно. Тренер видит игроков не так часто.

Харри будет играть, я почти полностью в этом уверен. Он неспроста находится в запасе МЮ. Новый тренер понял, что Магуайр недостаточно хорош. Но для сборной Англии его класса хватает. Это сложно понять. Не знаю, играл бы ли он у меня. Есть более сильные центральные защитники, особенно Томори, которого вообще не взяли. Томори однозначно сильнее.

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 12:08
Да магвай божественен в защите. Вчера так божил с Виллой, что те от испуга гол Дубравке забили.
Romeo 777
Romeo 777 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 00:53
Магуайр защитник?😁
Sadistik
Sadistik
вчера в 23:25
Ох уж этот английский юмор
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 23:05
А Магуайр разве сильный защитник?)
Гость
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