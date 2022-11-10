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Ширер: «Англия не пройдёт дальше 1/4 финала на ЧМ-22»

вчера, 16:04

Бывший капитан сборной Англии Алан Ширер порассуждал о перспективах команды на предстоящем чемпионате мира.

Не думаю, что они смогут дойти так далеко, как это было на последних двух турнирах (полуфинал ЧМ-18 и финал Евро-20).

Линии полузащиты и нападения сильные, но вот защита вызывает беспокойство. Впрочем, думаю, что Англия должна занять первое место в своей группе.

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Все комментарии
galem72
galem72 ответ Andrei Galash (раскрыть)
сегодня в 11:50
Даже не могу себе представить, как они оправятся от такого серьёзного наказания. Может, им сразу с турнира сняться от испуга? А то ведь грозный и мощный иран наведёт там шороху...
galem72
galem72
сегодня в 11:47
Трудно далеко шагать в турнире, когда у руля находятся Южные Ворота.
SHEARER
SHEARER
вчера в 17:18
На ЧМ буду болеть за англичан!
Foxes
Foxes
вчера в 17:02
Одному Господь Богу известно, до какой стадии пройдет сборная Англии!
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 17:02
В этой группе болею за Иран - надо наказать США, Англию и заодно Уэльс.
протон
протон
вчера в 16:53
В Англии все в розовых очках последние года 4.
Как раз защита норм, а в нападении вообще пропасть.
Выходят играть всегда в 8 оборонительных игроков и показывают ужасный душный и скучный футбол.
Доехали на кривой козе до финала каким-то чудом.
Игра с Германией - единственная, где они играли действительно хорошо.
Уж за защиту волноваться вообще не стоит.
Саутгейт из самого атакующего состава в истории Англии, делает великолепный автобус.
Caniggia
Caniggia
вчера в 16:36
На Евро Англия вышла в финал только за счёт того, что играли дома и из-за судейского беспредела в полуфинале с Данией. В Катаре 1/4 финала - это предел для Англии, так что опытный Ширер, скорее всего, прав.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 16:15
Есть большие сомнения, что вообще из группы выйдут после фиаско в Лиге Наций.
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