Ширер: «Англия не пройдёт дальше 1/4 финала на ЧМ-22»

Бывший капитан сборной Англии Алан Ширер порассуждал о перспективах команды на предстоящем чемпионате мира.
Не думаю, что они смогут дойти так далеко, как это было на последних двух турнирах (полуфинал ЧМ-18 и финал Евро-20).
Линии полузащиты и нападения сильные, но вот защита вызывает беспокойство. Впрочем, думаю, что Англия должна занять первое место в своей группе.
Как раз защита норм, а в нападении вообще пропасть.
Выходят играть всегда в 8 оборонительных игроков и показывают ужасный душный и скучный футбол.
Доехали на кривой козе до финала каким-то чудом.
Игра с Германией - единственная, где они играли действительно хорошо.
Уж за защиту волноваться вообще не стоит.
Саутгейт из самого атакующего состава в истории Англии, делает великолепный автобус.
Как раз защита норм, а в нападении вообще пропасть.
Выходят играть всегда в 8 оборонительных игроков и показывают ужасный душный и скучный футбол.
Доехали на кривой козе до финала каким-то чудом.
Игра с Германией - единственная, где они играли действительно хорошо.
Уж за защиту волноваться вообще не стоит.
Саутгейт из самого атакующего состава в истории Англии, делает великолепный автобус.