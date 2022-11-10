Ширер: «Англия не пройдёт дальше 1/4 финала на ЧМ-22»

Бывший капитан сборной Англии порассуждал о перспективах команды на предстоящем чемпионате мира.

Не думаю, что они смогут дойти так далеко, как это было на последних двух турнирах (полуфинал ЧМ -18 и финал Евро-20).

Линии полузащиты и нападения сильные, но вот защита вызывает беспокойство. Впрочем, думаю, что Англия должна занять первое место в своей группе.