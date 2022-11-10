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Тен Хаг озвучил цели «Манчестер Юнайтед» на сезон

вчера, 19:59

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг озвучил цели клуба на сезон.

Мы принимаем участие во многих соревнованиях. Я хочу брать титулы, но также мы стремимся попасть в первую четверку АПЛ. Это должно стать нашей целью.

В текущем сезоне это будет сложно реализовать, ибо на данный момент чемпионат один из сильнейших за последние годы, есть такое мнение. Есть семь-восемь топ-клубов, которые летом серьезно укрепили состав. Их не один-два. Не только мы много потратили, есть и такие клубы, как «Ньюкасл», «Вест Хэм». Но мы хотим попасть в первую четверку.

В своей истории МЮ взял много трофеев, этому всегда помогал сильный командный дух, готовность сражаться. В основе успеха был именно дух, он стал частью философии МЮ. Именно это я хочу вернуть. Мы на верном пути.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 15:41
Так много как МЮ потратил только Челси так что и спрос с вас будет выше чем с Ньюкасла и тем более Вест Хэма, ещё и сезоны до вы тратили тоже больше всех. Да и в каком состоянии были сороки в прошлом сезоне, когда Хау приходил они стояли на вылет, а МЮ пока топтался на месте эти годы. АПЛ реально в этом году самая мощная на моей памяти, все команды хороши по своему, даже Ноттингем уже дома неплохой футбол показывает
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 20:38
В четверку попасть - это цель, остальное не цель.
Achilles1
Achilles1 ответ matrix333 (раскрыть)
вчера в 20:12
А может 4-ое.
matrix333
matrix333
вчера в 20:05
5-место для МЮ в АПЛ
Гость
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