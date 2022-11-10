Тен Хаг озвучил цели «Манчестер Юнайтед» на сезон

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» озвучил цели клуба на сезон.

Мы принимаем участие во многих соревнованиях. Я хочу брать титулы, но также мы стремимся попасть в первую четверку АПЛ . Это должно стать нашей целью.

В текущем сезоне это будет сложно реализовать, ибо на данный момент чемпионат один из сильнейших за последние годы, есть такое мнение. Есть семь-восемь топ-клубов, которые летом серьезно укрепили состав. Их не один-два. Не только мы много потратили, есть и такие клубы, как «Ньюкасл», «Вест Хэм». Но мы хотим попасть в первую четверку.