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Эвра: «Тен Хагу следует прекратить оправдываться»

вчера, 22:09

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра поделился мнением об ошибке главного тренера «дьяволов» Эрика тен Хага.

Уверен, этот сезон будет похож на американские горки, мы увидим взлеты и падения. Я все равно верю в то, что все наладится. Я по-прежнему верю в тен Хага. Мы общались на матче МЮ и «Тоттенхэма», я попросил его прекратить реагировать на вопросы о Роналду, но он наступает на те же грабли.

Недавно его спросили о капитанской повязке. Но ему не нужно оправдываться, он главный тренер МЮ. Его будут критиковать по многим причинам, в том числе и за выбор состава. Мне нравится подход тен Хага, но в плане работы с футболистами нужно улучшить некоторые детали. В особенной степени это касается общения с прессой. Ему следует прекратить оправдываться.

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Все комментарии
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 01:51, ред.
Легко быть экспертом когда сидишь на колокольне , помню Невил спускался оттуда и был тренером, лучше горе экспертам иногда помалкивать, а то ведут себя как Мостовой на словах Лев Толстой , а как тренер... простой
Неэгоист
Неэгоист
сегодня в 00:07
А чё ему ещё делать, если все вопросы про балласта??... Свалит и все его забудут... Турин вон уже и не вспоминает...
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 22:33
Чтобы прекратить оправдываться, нужно перестать ставить Роналду в состав.
Варвар7
Варвар7
вчера в 22:27
Не уверенность тренера передаётся игрокам команды, поэтому такая не ровная игра МЮ!
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