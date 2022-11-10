Эвра: «Тен Хагу следует прекратить оправдываться»

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра поделился мнением об ошибке главного тренера «дьяволов» Эрика тен Хага.
Уверен, этот сезон будет похож на американские горки, мы увидим взлеты и падения. Я все равно верю в то, что все наладится. Я по-прежнему верю в тен Хага. Мы общались на матче МЮ и «Тоттенхэма», я попросил его прекратить реагировать на вопросы о Роналду, но он наступает на те же грабли.
Недавно его спросили о капитанской повязке. Но ему не нужно оправдываться, он главный тренер МЮ. Его будут критиковать по многим причинам, в том числе и за выбор состава. Мне нравится подход тен Хага, но в плане работы с футболистами нужно улучшить некоторые детали. В особенной степени это касается общения с прессой. Ему следует прекратить оправдываться.