Артета может стать преемником Гвардиолы в «Манчестер Сити» в будущем

В «Манчестер Сити» заявили о том, кто может возглавить команду в случае ухода Хосепа Гвардиолы.
Контракт испанского специалиста с «горожанами» истекает следующим летом. Хотя «Сити» ожидает, что Гвардиола продлит его до 2025 года, в клубе назвали бывшего помощника испанца и нынешнего главного тренера «Арсенала» Микеля Артету потенциальным преемником Гвардиолы в будущем.
Скорее всего Пеп больше потеряет, чем выиграет, если уйдет.
Скорее всего Пеп больше потеряет, чем выиграет, если уйдет.
Это я про Артету
Это я про Артету
Если он игру Арсенала так хорошо поставил, то что будет в Манчестер Сити я даже не представляю ))
Если он игру Арсенала так хорошо поставил, то что будет в Манчестер Сити я даже не представляю ))