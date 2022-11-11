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Артета может стать преемником Гвардиолы в «Манчестер Сити» в будущем

вчера, 11:18

В «Манчестер Сити» заявили о том, кто может возглавить команду в случае ухода Хосепа Гвардиолы.

Контракт испанского специалиста с «горожанами» истекает следующим летом. Хотя «Сити» ожидает, что Гвардиола продлит его до 2025 года, в клубе назвали бывшего помощника испанца и нынешнего главного тренера «Арсенала» Микеля Артету потенциальным преемником Гвардиолы в будущем.

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Все комментарии
Ron09
Ron09
вчера в 18:11
Вы уж определитесь или Барселона или Мсити интересно что будете писать если пойдут череда проигрыше команды
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 15:35
Главное, чтоб не Гвардиола.
Crest
Crest ответ Caniggia (раскрыть)
вчера в 14:59
Скорее всего да. Пока МС попадает в ЛЧ и берет трофеи, Пеп скорее всего будет в МС. Тут Пеп особо не напрягается в плане трансферов и проблем с бюджетом. Такие шикарные условия не каждый клуб поставит.
Скорее всего Пеп больше потеряет, чем выиграет, если уйдет.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 14:05
Тяжело ему будет бросать своё детище, может, и не решиться на это.
Это я про Артету
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 11:54
Без помощника Стевьенберга Артета не тренер.)
Izmar
Izmar
вчера в 11:51
За три года все изменится.
rhskmz
rhskmz
вчера в 11:50
А зачем менять шило на мыло ?
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 11:33
Микель ещё не всё дела закончил в Арсенале, будем надеется на его долгую и успешную карьеру в Лондоне
vova505
vova505
вчера в 11:27, ред.
Было бы интересно, мне кажется
Если он игру Арсенала так хорошо поставил, то что будет в Манчестер Сити я даже не представляю ))
a9ky37hnxpgn
a9ky37hnxpgn
вчера в 11:23
Пока у Артеты в Арсенале ещё непочатый край работы
Caniggia
Caniggia
вчера в 11:23
Вполне вероятно. Артета молодой прогрессирующий тренер, к тому же бывший помощник Гвардиолы. Вот только Гвардиола вряд ли уйдёт следующим летом из Сити, наверняка продлит контракт до 2025 года.
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