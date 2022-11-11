Артета может стать преемником Гвардиолы в «Манчестер Сити» в будущем

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вчера, 11:18

В «Манчестер Сити» заявили о том, кто может возглавить команду в случае ухода .

Контракт испанского специалиста с «горожанами» истекает следующим летом. Хотя «Сити» ожидает, что Гвардиола продлит его до 2025 года, в клубе назвали бывшего помощника испанца и нынешнего главного тренера «Арсенала» потенциальным преемником Гвардиолы в будущем.