Зидан возвращается. Новой команде стоило позвать Зинедина на год раньше

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вчера, 14:53

Будущий тренер сборной Франции не мастер смены поколений.

Зидан не любит реновации

Зинедин законсервировал состав «Реала», что для этого клуба нетипично. На заре успехов в Европе «сливочные» спокойно меняли футболистов основы в мире, где еще не было замен. Пример тренера Муньоса тоже показательный. Бывший футболист за шесть лет подготовил другой состав ради новой победы в кубке чемпионов. Дель Боске в двадцать первом веке уволили слишком рано, чтобы тренер держался за одних и тех же много лет подряд. После Висенте тасовали кадры. Анчелотти прямо сейчас меняет «Реал». Зидан поступал иначе. У него была обойма. А что нам говорит состав сборной Франции? Льорису, Жиру, Бензема, Канте и Гризманну за тридцать. До Евро-2024 перешагнут эту отметку Варан, Погба и Динь. Понятно, что у Франции три состава молодежи и решение Зидана понимаем. Хочется тренировать одну из самых мощных сборных планеты, еще и родную. Но проблема не в том, что у Зинедина нет статуса, харизмы и квалификации. Проблема в самой сборной Франции, которая слила Швейцарии год назад и нуждается в перестройке. И Зидан не обязательно тот, у кого получится реновация.

Дешам уже в тени Зинедина

В первом же неудачном матче на ЧМ -2022 — Дания во втором туре может навязать борьбу, миллионы французов зададут себе один вопрос. А что мешало убрать Дешама после вылета из Евро-2020 и назначить Зидана уже тогда? Те же мысли закрутятся в голове у футболистов, ведь их век короткий. Например, травмированный Канте больше не сыграет на мундиалях. Когда ставки вырастут, в Дешаме может засомневаться команда. Ведь были поражения. В домашнем финале глупо отдали кубок Европы Португалии и Эдеру. Также детьми некоторые игроки смотрели ЧМ -2002, где Франция не вышла из группы с Сенегалом, Уругваем и Данией. Тунис и Австралия, конечно, не такие солидные соперники, но если Дешам отработает плохо, то футболисты начнут ныть и проигрывать.

Зизу бывает слишком жестким

Зинедин не раз подчеркивал, что слишком рано завершил карьеру и ни разу не сыграл за «Марсель», хотя бы ветераном. Стоило после удара Матерацци побегать за мячом. Но француз часто принимал резкие решения не только на поле. У него четыре сына, поэтому с молодежью общается. Но не стоит путать парней, воспитанных невероятно строгой матерью, а не только Зинедином, с ребятами из сборной Франции. Там много бесхарактерных. Умтити и Гризманн не легенды «Барселоны». Дембеле будет играть через раз. В заявке у Франции полно модных двадцатилетних, но возьмите Мбаппе – найдете ворох проблем для тренера. Дешам пытался слушать музыку, которую любят его подопечные, разрешал им играть в видеоигры. Точно строгость Зидана подойдет сборной Франции?

Ставит на кон непогрешимость

Понимаем, почему Зидан не пошел в МЮ или «Ювентус». Догадываемся, почему не возглавил ПСЖ . Сборная Франции самая удобная, чтобы не испоганить наследие. Зидан слишком мощно начал тренерскую карьеру. Теперь попробует доказать, что успех не был результатом серии совпадений. А сомнения в тренере, который любил одну схему и работал с одной взрослой командой, остаются. И поскольку сборная Франции – место для скандалов, то вряд ли все сложится легко, как Зидан мечтает. Нет сомнений, что Зинедин фартовый. Но у него были ошибки и поражения. Зидан не гарантия успеха. Впрочем, в мире сборных не правят великие тренеры. Дешама, Лёва, Манчини и Сантуша не назвать легендами тренерского цеха. Возможно, Зидана выручит как раз то, что как тренер он не гений с концепцией мироздания, а скорее толковый специалист с харизмой.

Франция – фаворит Евро-2024

Как и турнира в Катаре. Выше котируется только Бразилия, но слухи о назначении Зидана, невзирая на результаты Франции на чемпионате, появились не на пустом месте. Их сам Зинедин подогрел, когда анонсировал возвращение к работе. Рискнет ради Франции, которую любит, но не так уж хорошо знает. Половину жизни провел в Италии и Испании. С другой стороны, в ПСЖ и МЮ риски тоже большие, профессия тренера неблагодарная. Хитрые Кройф, Платини и Беккенбауэр добивались локальных успехов и уходили, но Зидан более прямолинейный человек, хотя тоже многослойная персона. Его французский проект точно вызовет интерес в мире. Наличие таких футболистов, как Мбаппе, Камавинга, Тчуамени, Ляфон, Салиба, Диаби, Фофана, Кунде и Упамекано, позволяет создать молодую версию команды. Хотя Бензема, Гризманну, Канте и Варану новый тренер тоже может найти применение.

Звёзды начали проигрывать

Полностью понимаем мотивы Зидана, хотя сложно назвать правильным момент назначения. Скорее всего, стоило просить Зинедина прийти на год раньше, сразу после Евро-2020. Никто не станет спорить, что десятилетие Дешама заканчивается, Дидье себя исчерпал на привычном месте. Франция проиграла Хорватии и Дании в Лиге Наций. Выиграли один раз в шести турах. Понятно, что французы рады, что человек с тремя победами в Лиге чемпионов готов их подстраховать. И Зинедин, хотя его подход выучили – строгая тактика, ставка на опыт, выстраивание дистанции с подопечными, умение брать реванши после поражений, остается наставником-загадкой. Каков его истинный класс? Будет обидно, если самому Зидану будет сложно перенести клубные успехи с «Реалом» на мощную работу со сборной Франции.

Зидан выбирает жену, а не клуб

Отказ от клубов это не только уход от лавины проблем. Зидан хочет проводить много времени с женой Вероник. Протестировал новый режим жизни и доволен. У Зинедина две фотографии с супругой в Инстаграме за пару дней. Также в этом году Зидан стал дедушкой. У него четыре сына, внучат будет много. Еще Зинедин задолжал свое время брату и двум сестрам, а пару лет назад он потерял одного из братьев. Пока играл и тренировал клуб – виделись редко. Надеемся, капризные французы с Мбаппе во главе не испортят легенде семейную идиллию. Привязанность к жене и умение ценить ее мнение делает жесткого в футболе Зидана человечным. Франции нужны понимающие, мудрые наставники – как Идальго и Жаке, коллектив там непростой.

Тот же Дешам прошел большой путь от колкого и злого клубного тренера до более покладистого, чтобы взять кубок мира. Теперь Зидан отказывается от стресса каждую неделю в пользу стресса пару раз в год в дни сложных матчей сборной Франции. Считает, что так будет счастливее. Французам повезло, и Дешам, и Зидан знают, как побеждать на турнирах для сборных. Но Дидье ловили на том, что не всегда понимает психологию детей иммигрантов. Иногда смотрит на игроков, как на скаковых лошадей с характеристиками. А Зинедин вырос в бедном районе бандитского Марселя, его предки тоже из Африки. Зидан это будущее сборной Франции, а пока есть выжатый Дешам. Интересно, футбольная империя нанесет ответный удар после двух подряд проколов? Скоро узнаем, но помним, что Франция не всегда оправдывает надежды.