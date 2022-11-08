Клопп лишится своего главного противника. Под угрозой проект «Сити», который выстраивали годами

1667912126

сегодня, 15:55

Без Гвардиолы команда не будет прежней.

«Манчестер Сити» — самый любимый проект в тренерской карьере Хосепа Гвардиолы. В предыдущих своих командах испанский менеджер не оставался дольше четырех лет, а в стане «горожан» трудится уже шесть. Возможно, удерживает фактор не выигранной Лиги чемпионов. Его контракт с английским топом рассчитан до окончания нынешнего лета. И что страшно для «Ман Сити», Пеп не торопится его продлевать.

Всё заточено под Пепа

Редко встретишь клубы, в которых боссы не поддаются эмоциям после провала в еврокубках. «Сити» не может выиграть ЛЧ , а при Гвардиоле раз за разом вылетает на решающих стадиях – прошлогодний полуфинал, финал в сезоне 2020/21, четвертьфиналы в трех предыдущих розыгрышах. И неизменно испанский менеджер оставался в команде. Брал Кубок лиги, Кубок Англии, национальный чемпионат – но не «ушастый кубок».

Команда из Манчестера уже давно выстроена под требования Хосепа. Есть глубочайшая глубина скамейки, интеллектуалы Де Брюйне, Силва, Фоден, ролевик Грилиш, выбор между центральными защитниками, латерали, которые отлично продвигают мяч. Все они прекрасно знают требования своего наставника, перестраиваются прямо по ходу матчей. Это продемонстрировал предыдущий сезон, когда «горожане» остались без наконечника своих атак – Серхио Агуэро. Функция завершителя переходила от одного к другому, чуть чаще в этом амплуа действовал Кевин.

Приобретение Эрлинга Холанда избавило «Ман Сити» даже от такой проблемы. Пеп получил машину для убийств чужой штрафной, а клуб – молодую звезду, которая хорошо пропиарит бренд.

Проблемы англичан в ЛЧ также вытекают из особенностей их тренера. При сильнейшем составе главный враг «Сити» — идейные поиски Гвардиолы. Пойти на эксперимент, опасаясь привычной тактики на решающую встречу, и проиграть из-за этого – в духе испанской легенды. Сколько раз небесно-голубые выигрывали первые матчи, но упускали преимущество в последний момент!

Это лучший показатель симбиоза менеджера и коллектива – они испытывают одинаковые проблемы, команда не испытывает проблем в реализации идей тренера.

Развязка наступит во время чемпионата мира

Решения о своем будущем Хосеп привык принимать на холодную голову. Пауза на время мирового первенства – как раз тот этап, чтобы понять свое место в проекте шейхов.

При этом повлиять на продление контракта Гвардиолы может не только его желание. Тренер также будет опираться на мнение своей супруги Кристины – она вместе с дочерью вернулась в Барселону в 2019 году, ведет там свой бизнес. А испытание расстоянием, тем более настолько длительное, согласны проходить далеко не все.

В прошлый раз, когда время подходило к окончанию срока соглашения, руководство уже рассматривало два сценария – «Пеп уходит» и «Пеп остается». Сам менеджер был готов продлиться лишь на два года (так и получилось), хотя ему предлагали пятилетний контракт. После закрытия сделки испанский специалист объяснил свой выбор:

Люди в руководстве клуба стали главной причиной, почему я решил продлить контракт. На этой неделе у нас были долгие переговоры, мы взвесили все за и против, и в конце концов мы решили, что будет лучшее для всех нас — это продолжать, потому что у нас все еще есть ощущение, что остались незавершенные дела. Нужно продолжить то, что мы делали в последние годы.

Короче говоря, победа в Лиге чемпионов с «Ман Сити» — дело принципа. После завершения дела жалеть будет уже не о чем.

На этот раз руководство «Сити» выстраивает клубную стратегию лишь с одним сценарием – сохранением главного тренера. Представители «горожан» уверены, что Гвардиола не выглядит так, будто всерьез рассматривает вариант с уходом.

Рано или поздно это должно произойти

Не могут же «горожане» вечно оставаться еврокубковыми неудачниками. Паззл вновь складывается, пришедший Эрлинг идеально заполняет пустующую позицию центрфорварда, при этом обладает достаточным арсеналом, чтобы не ограничиваться завершением. Все, что остается Пепу – не выдумывать велосипед и пройти как можно дальше.

Жребий к англичанам тоже благосклонен. «Лейпциг» — идеальный соперник для 1/8 финала ЛЧ . Не слишком слабый – не будет проблем с недооценкой. И не слишком сильный – не повторят судьбу «Ливерпуля» и «Пари Сен-Жермен».

Так что недостающий трофей Гвардиола может поднять над головой предстоящей весной. В таком случае и прощание с «Ман Сити» окажется совсем близко.

Для лиги это стопроцентный минус. Все привыкли к огненным дерби и сравнениям Пепа и Юргена Клоппа, их вечной гонке в топ-2, победителя которой определяет мизерный отрыв по очкам. Да и сам факт, что АПЛ недосчитается одного специалиста с мировым именем, — удар по имиджу. Преемнику Гвардиолы Артете восполнить утрату удастся нескоро – «Арсеналу» предстоит повзрослеть, подкрепить наглость стабильностью, вернуться в ЛЧ и дойти до регулярных попаданий в плей-офф. Это дело не одного года.

Тен Хагу надо для начала изгнать внутренних демонов «Манчестер Юнайтед», но даже так в клубе остаются далекие от футбола владельцы – такой поддержки, которую Пеп получает от шейхов, голландский менеджер не факт, что дождется.

Остальные не дотягивают по уровню – либо собственному, либо командному.