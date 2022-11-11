Моуриньо обвинил одного из игроков «Ромы» в непрофессионализме

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо после игры с «Сассуоло» в 14-м туре Серии А (1:1) обвинил одного из своих игроков в непрофессиональном отношении к делу.
Мы играли хорошо. После двух тяжёлых игр мы хотели победить. Очень жаль, что усилия всей команды, которая играла очень хорошо, были перечёркнуты одним игроком с непрофессиональным отношением.
Моуриньо объяснил, что в раздевалке после игры он разговаривал только с двумя футболистами — Тэмми Абрахамом и неназванным человеком.
Я разговаривал с ним и предложил ему покинуть клуб в январе, но не знаю что он в итоге будет делать.
Что, так все может повернуться, что это и будет Абрахам?)
Что, так все может повернуться, что это и будет Абрахам?)
Все это выглядит так, что Моур с больной головы на здоровую перекладывает проблемы
Все это выглядит так, что Моур с больной головы на здоровую перекладывает проблемы
Странно по меньшей мере слышать такое от главного тренера команды.
Он что первый матч сыграл за Рому ??? А если нет , то все вопросы к тренерскому штабу, а не в непрофессионализме игрока . Что он делает в команде, сам на поле выбежал во время матча ???
Странно по меньшей мере слышать такое от главного тренера команды.
Он что первый матч сыграл за Рому ??? А если нет , то все вопросы к тренерскому штабу, а не в непрофессионализме игрока . Что он делает в команде, сам на поле выбежал во время матча ???