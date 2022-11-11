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Моуриньо обвинил одного из игроков «Ромы» в непрофессионализме

вчера, 10:01
СассуолоЛоготип футбольный клуб Сассуоло1 : 1Логотип футбольный клуб Рома (Рим)РомаМатч завершен

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуриньо после игры с «Сассуоло» в 14-м туре Серии А (1:1) обвинил одного из своих игроков в непрофессиональном отношении к делу.

Мы играли хорошо. После двух тяжёлых игр мы хотели победить. Очень жаль, что усилия всей команды, которая играла очень хорошо, были перечёркнуты одним игроком с непрофессиональным отношением.

Моуриньо объяснил, что в раздевалке после игры он разговаривал только с двумя футболистами — Тэмми Абрахамом и неназванным человеком.

Я разговаривал с ним и предложил ему покинуть клуб в январе, но не знаю что он в итоге будет делать.

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Все комментарии
Сики Туранчокс
Сики Туранчокс
вчера в 19:15
Я знаю кто это. Джекил Абрахам Хайд.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 14:07
Смысл называть фамилию Абрахама и не называть еще одного?
Что, так все может повернуться, что это и будет Абрахам?)
112910415
112910415
вчера в 12:17
хорошо ещё, что одного !
galem72
galem72
вчера в 12:16
У портка всё как всегда: виноваты все, но только не он.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 12:02
История а-ля Чистяков?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 11:15
Походу очень разозлился, раз до этого дошло!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:51
У Маура всегда кто-то другой виноват, только не он сам...
Cara Delevingne
Cara Delevingne ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 10:34
Согласен. Очень глупо обвинять в непрофессионализме игрока, которого ты же сам и поставил в старт. Причем понятно, что речь о Карсдорпе, который вообще является ведущим игроком.
Все это выглядит так, что Моур с больной головы на здоровую перекладывает проблемы
Ironigor
Ironigor
вчера в 10:07
Моуринью обвинил одного из игроков «Ромы» в непрофессионализме.
Странно по меньшей мере слышать такое от главного тренера команды.
Он что первый матч сыграл за Рому ??? А если нет , то все вопросы к тренерскому штабу, а не в непрофессионализме игрока . Что он делает в команде, сам на поле выбежал во время матча ???
DEIVID_353
DEIVID_353
вчера в 10:06
Видимо, о Карсдорпе речь.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 10:05
В общем тренер нашел крайнего в неудаче.
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