Моуриньо обвинил одного из игроков «Ромы» в непрофессионализме

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вчера, 10:01

Главный тренер «Ромы» после игры с «Сассуоло» в 14-м туре Серии А (1:1) обвинил одного из своих игроков в непрофессиональном отношении к делу.

Мы играли хорошо. После двух тяжёлых игр мы хотели победить. Очень жаль, что усилия всей команды, которая играла очень хорошо, были перечёркнуты одним игроком с непрофессиональным отношением.

Моуриньо объяснил, что в раздевалке после игры он разговаривал только с двумя футболистами — и неназванным человеком.