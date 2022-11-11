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«Один человек что-то придумал». Ежов — о возможном переходе в «Локомотив»

вчера, 20:17

Полузащитник «Крыльев Советов» Роман Ежов прокомментировал слухи о том, что он может перейти в «Локомотив».

Один человек что-то придумал или где-то услышал неправильно. Я лично ничего об этом не знаю. Никаких переговоров с Поляцкиным (бывший заместитель гендиректора «Чертаново», которому СМИ прочат должность спортивного директора «Локомотива») даже близко не было. Посмотрим, дождемся декабря. Слухи могут идти откуда угодно. Может, это правда, а может — нет. Я первый раз об этом слышу.

Готов ли я перейти в «Локомотив»? Глупо от этого отталкиваться, я — игрок «Крыльев Советов». Мне хочется с этой командой результатов добиваться, а дальше видно будет.

Может ли переход в нынешний «Локомотив» стать шагом назад? «Локомотив» всегда будет «Локомотив», как бы они ни выступали. В том сезоне «Спартак» так же выступал. Все равно есть брендовые команды. «Локомотив» всегда будет топ-клубом.

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Сп62
Сп62
вчера в 20:23
Переходил уже в Спартак, теперь в Локомотив. Может хватит.
Joseph Dredd
Joseph Dredd ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 20:20
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