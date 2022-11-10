Агент Педринью: «Уйдёт ли мой клиент? Не знаю»

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вчера, 09:59

Агент нападающего «Локомотива» Луис Фернандо Гарсия сказал о том, может ли игрок покинуть клуб.

Уйдет ли Педринью? Не знаю.

Ранее сообщалось о том, что футболист был отстранён от тренировок с основной командой «железнодорожников».