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Агент Педринью: «Уйдёт ли мой клиент? Не знаю»

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Мариарти77
Мариарти77
вчера в 13:22
С такой фамилией надо бежать из России
ee3av2qm85b9
ee3av2qm85b9
вчера в 13:06
Поди догадайся, что у какого педриньи на уме
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 12:30
И здесь игрока делают крайним в неудачах.
Иван Стаканов
Иван Стаканов ответ kyxy (раскрыть)
вчера в 11:47
Подписчик сайта "Soccer.ru" Kyxy сказал о том, почему опубликовали эту новость.
Bivaliy67
Bivaliy67
вчера в 11:42
Пока не поздно, нужно предложить Вильрреалу в обмен на Педраса, Разница небольшая, только по позиции. Заодно и в защите Локо поможет, где у них проблем не меньше чем в нападении.
kyxy
kyxy ответ Иван Стаканов (раскрыть)
вчера в 11:29
Не знаю.
Иван Стаканов
Иван Стаканов
вчера в 11:12
Агент нападающего «Локомотива» Педринью Луис Фернандо Гарсия сказал о том, может ли игрок покинуть клуб.

"Не знаю."


И зачем это публиковать вообще?!
Flamen
Flamen
вчера в 10:53
после позорища, где ему "порекомендовали" не использовать его имя, я бы уже задумался о побеге.
shlomo
shlomo
вчера в 10:33
Ну вот... если агент не знает, то это полный трындец...
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 10:19
Хочет играть в Европе,наверное свалит!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 10:08
Спартачи уже на него слюной капают. Может и уйти...
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