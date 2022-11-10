Агент Педринью: «Уйдёт ли мой клиент? Не знаю»

Агент нападающего «Локомотива» Педринью Луис Фернандо Гарсия сказал о том, может ли игрок покинуть клуб.
Уйдет ли Педринью? Не знаю.
Ранее сообщалось о том, что футболист был отстранён от тренировок с основной командой «железнодорожников».
Агент нападающего «Локомотива» Педринью Луис Фернандо Гарсия сказал о том, может ли игрок покинуть клуб.
Уйдет ли Педринью? Не знаю.
Ранее сообщалось о том, что футболист был отстранён от тренировок с основной командой «железнодорожников».
"Не знаю."
И зачем это публиковать вообще?!
"Не знаю."
И зачем это публиковать вообще?!