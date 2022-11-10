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ЦСКА летом интересовался Дзюбой

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galem72
galem72
сегодня в 11:51
В качестве маскота? С его ростом он бы отлично смотрелся. ))
pomor45
pomor45
вчера в 20:50
Любопытно, в России ещё есть счастливые люди, которые не знают кто такой Дзюба?
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 19:46
Как всегда всё согласно пословицам...

Худое лето, коли Артёма нету.
Летом пролежишь, зимой за Дзюбой побежишь.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 18:05
Федот готов собрать весь перезрелый лес в ЦСКА.Можно подумать,что Заболотного нам мало...
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 18:02
Очередная брехня, ЦСКА не мог потянуть его зарплату.
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 17:45
Еще не все потеряно!)
shlomo
shlomo
вчера в 17:30
Молодой, перспективный, вот вот раскроется. Надо было брать...:)))

Ну а так что, старый конь борозды не испортит(с).Брать надо было,пока была возможность.Игорь,вон никого в рамку не пускают из молодых,а они уже и состарится успели....

Дело даже не персонально в Дзюбе, а целом в форвардах его формации. Ну не показывают результат столбы в ЦСКА. Исторически не показывают. Уже лет 20, как в ЦСКА эффективно забивают исключительно технари. Начиная с Вагнера и Жо. Потом хорошо себя показали Думбия и Муса (который ваще не форвард). Языджи в прошлом году, как выходил на остриё, так шла игра, как его возвращали на родную позицию в ПЗ, так игра пропадала.

Сколько Заболотный забивал в Сочи? А сколько забил в ЦСКА? Да был Нецид, но даже при его упорстве и старательности забивным его назвать было сложно.

Сейчас в ЦСКА 2 столба и Чалов (который на технаря тоже не особо тянет, точно такой же "игрок касания"). В итоге результативность нулевая. Даже Эджуке в центре нападения смотрелся результативнее.
В ЦСКА нужен мелкий технарь и быстрый бегунок. И будет результат.
m9ewgnqsp5a5
m9ewgnqsp5a5
вчера в 17:17
    Гость
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