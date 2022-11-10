ЦСКА летом интересовался Дзюбой

Нападающий Артём Дзюба летом мог оказаться в ЦСКА.
По информации, «армейцы» рассматривали форварда в качестве свободного агента.
Ранее сообщалось о том, что Дзюба имеет три варианта продолжения карьеры.
Нападающий Артём Дзюба летом мог оказаться в ЦСКА.
По информации, «армейцы» рассматривали форварда в качестве свободного агента.
Ранее сообщалось о том, что Дзюба имеет три варианта продолжения карьеры.
Ну а так что, старый конь борозды не испортит(с).Брать надо было,пока была возможность.Игорь,вон никого в рамку не пускают из молодых,а они уже и состарится успели....
Дело даже не персонально в Дзюбе, а целом в форвардах его формации. Ну не показывают результат столбы в ЦСКА. Исторически не показывают. Уже лет 20, как в ЦСКА эффективно забивают исключительно технари. Начиная с Вагнера и Жо. Потом хорошо себя показали Думбия и Муса (который ваще не форвард). Языджи в прошлом году, как выходил на остриё, так шла игра, как его возвращали на родную позицию в ПЗ, так игра пропадала.
Сколько Заболотный забивал в Сочи? А сколько забил в ЦСКА? Да был Нецид, но даже при его упорстве и старательности забивным его назвать было сложно.
Сейчас в ЦСКА 2 столба и Чалов (который на технаря тоже не особо тянет, точно такой же "игрок касания"). В итоге результативность нулевая. Даже Эджуке в центре нападения смотрелся результативнее.
В ЦСКА нужен мелкий технарь и быстрый бегунок. И будет результат.
Ну а так что, старый конь борозды не испортит(с).Брать надо было,пока была возможность.Игорь,вон никого в рамку не пускают из молодых,а они уже и состарится успели....
Дело даже не персонально в Дзюбе, а целом в форвардах его формации. Ну не показывают результат столбы в ЦСКА. Исторически не показывают. Уже лет 20, как в ЦСКА эффективно забивают исключительно технари. Начиная с Вагнера и Жо. Потом хорошо себя показали Думбия и Муса (который ваще не форвард). Языджи в прошлом году, как выходил на остриё, так шла игра, как его возвращали на родную позицию в ПЗ, так игра пропадала.
Сколько Заболотный забивал в Сочи? А сколько забил в ЦСКА? Да был Нецид, но даже при его упорстве и старательности забивным его назвать было сложно.
Сейчас в ЦСКА 2 столба и Чалов (который на технаря тоже не особо тянет, точно такой же "игрок касания"). В итоге результативность нулевая. Даже Эджуке в центре нападения смотрелся результативнее.
В ЦСКА нужен мелкий технарь и быстрый бегунок. И будет результат.