Федотов снова просит усиление. ЦСКА может лишиться Дивеева, нужен центральный защитник

1668181897

вчера, 18:51

Еще хотят атакующих хавбеков.

Ближе к окончанию осенней части чемпионата России ЦСКА совсем не похож на себя прежнего. На старте «армейцы» действовали в разы более организованно, четко, лучше обстояли дела с реализацией.

Да, селекционеры провели активное летнее трансферное окно, но необходимость в повторном усилении никуда не делась. Это понимают и в клубе – судя по инсайдам, москвичи хотят приобрести нескольких футболистов.

Позарез нужен центральный защитник

В принципе, на бумаге основная связка в схеме с тройкой у Владимира Федотова есть – это Бруно Фукс, Виллиан Роша и Игорь Дивеев. Опыт игры на этой позиции имеется у Кирилла Набабкина, Георгия Щенникова. Бахтиер Зайнутдинов так и вовсе играет в этой зоне постоянно.

Но что на деле – с Фуксом нет никаких гарантий, что его перестанет преследовать череда травм. Он и так за три сезона в столичном коллективе провел лишь 11 матчей. Роша и Дивеев – стопроцентные игроки основы, в тройку к ним можно ставить Зайнутдинова. Щенников и Набабкин не факт, что смогут держать необходимый уровень дальше – уже сейчас случаются ляпы по типу нерасторопности при первом голе «Оренбурга» в 14-м туре.

Еще сложнее от того, что к Дивееву прямо сейчас проявляют интерес некоторые клубы из Италии, что подтверждает агент футболиста. Судя по словам генерального директора «армейцев» Романа Бабаева, удерживать Игоря против его воли в клубе не станут:

ЦСКА всегда жил и будет жить в рыночных условиях. Мы уважаем наших игроков и понимаем, что они хотят развиваться, пробовать свои силы в топ-чемпионатах и иметь перспективы выступления в еврокубках. Поэтому в случае желания игрока и поступления адекватного предложения, разумеется, мы его рассмотрим… Хотим заверить наших болельщиков, что ни о какой «распродаже» игроков речи нет.

Глубины скамейки точно не хватает, с еще одним центрбеком Федотов хотя бы вздохнет спокойно.

Хотят конкуренции в полузащите

Вторым аспектом, над которым хотят поработать зимой – увеличение глубины скамейки среди атакующих полузащитников.

Необходимость трансферов отмечает и сам наставник «армейцев» Москвы:

ЦСКА не хватает длины скамейки? Как показывает ситуация, не хватает. Мы об этом говорили, что не смогли, чуть-чуть с опозданием, потому что футболистам нужна адаптация. Как ни крути, не каждому дается с листа показывать свой максимальный уровень. Кому-то на то, чтобы развить свой потенциал, требуется значительно больше времени.

При этом ЦСКА Федотова использует только два варианта расстановки – 3-4-3 и 3-4-2-1. От центрхавов наставник по большей части требует продвижения мяча и цепкости – и на эту позицию есть Саша Зделар, Виктор Мендес, Максим Мухин.

Иван Обляков тоже в этом списке, хотя на деле может выйти и на фланге, и в атакующей тройке. Константин Кучаев вместе с Обляковым может менять Медину и Карраскаля.

Проще говоря, как раз в центральной оси у ЦСКА есть вариативность.

Чалову нужен сменщик

Хотя на острие атаки, по информации СМИ , селекционеры не собираются никого приобретать предстоящей зимой.

У москвичей в обойме есть Федор Чалов – главный голеадор, который может и под удар отдать. Правда, в сменщиках у него совсем незабивающий Антон Заболотный и Адольфо Гайч. Первый больше полезен в прессинге, когда требуется сыграть на удержание, — и настолько же бесполезен, когда речь идет о завершении атаки. Второй – игрок, вспыхнувший при Федотове на пару матчей и снова затухший. «Армейский» аналог Педро Роши. А что делать, когда Чалов подсядет и потребуется забить гол-другой без него?

Другой вопрос, что и без наконечника в команде есть кому забивать – тот же Хорхе Карраскаль прекрасно брал игру на себя на отрезке с августа по сентябрь. Хесус Медина продолжает забивать. Возможно, позиция нападающего – не основная для усиления, но в списке она тоже числится.

Приоритет – наладить командные взаимодействия

Разговоры о необходимости трансферов были и будут всегда. Но в случае с ЦСКА упускается другой момент – команда сильно обновилась и даже с большим количеством новобранцев показывает результат. Виллиан Роша на позиции центрального защитника – стопроцентное попадание. Зделар и Мендес составляют компанию Мухину в опорной зоне. Чалов до этого долгое время не был основной функцией в атаке.

Да и на флангах – Гайич и Мойзес, которые в составе ЦСКА проводят первый сезон. Причем оба дают необходимый объем работы. Бразилец так вовсе на огромных скоростях способен доставить мяч в финальную треть.

Если и есть в игре «красно-синих» медлительность в чужой штрафной, то сейчас ее можно списать на период адаптации.

Тем лучше для москвичей, что руководство не мешает наигрыванию этих взаимодействий, подгоняя результатом:

«В СМИ фигурировала статистика о количестве созданных голевых моментов, и мы по этому показателю на первом месте с большим отрывом. Команда еще строится, но совершенно очевидна отличная работа тренерского штаба. Мы понимаем, что болельщики хотят видеть свою любимую команду только на первом месте. Но ее строительство — это процесс, и мы в клубе это осознаем. Мы все поддерживаем наш тренерский штаб. У них есть столько времени, сколько нужно для поступательного и органичного развития команды. И мы продолжим создавать все усилия для этого роста», — заявлял Бабаев после ничьей с «Оренбургом».