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ГлавнаяНовостиКонтрактыФранция. Лига 1 2022/2023

ПСЖ хочет продлить контракт с Месси и Серхио Рамосом

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vova505
vova505
сегодня в 08:14
С Месси понятно. Он играет, пользу приносит.
Но испанский хам зачем им? Не понимаю. Какой из него ключевой игрок в ПСЖ?
Я удивляюсь тому как ценят этого человека...
Неэгоист
Неэгоист
сегодня в 00:37
Месси останется в Париже... Чтоб у гелевого даже мысли не было туда сунуться... А больше ему и некуда податься... Лето ответило на все вопросы... Тренируйся у Тен Хага, Геша... В дубле... Хе-хе...
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 18:52
Главное денег по больше накидать аргентинцу. А так думаю для него все норм, слабый чемпионат и игра в самой сильной команде (в 5 раз сильнее любой другой команды). Кайф же.
амурец
амурец
вчера в 17:44
Ну шехи хотят позориться в ЛЧ как Барселона? Раз хотят оставить мелкого неочемыша
RAYMАN
RAYMАN
вчера в 17:18
Т.е остается обуза аргентинская,а значит ЛЧ не видать.Жаль ПСЖ.
Elliada
Elliada
вчера в 12:21
Месси думает о ЧМ. После будет думать о новом контракте. А Рамос и Вератти не поедут на ЧМ, поэтому могут сейчас продлить контракты
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 11:39
Если Месси захочет остаться в ПСЖ.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 11:34
Рамос тут вообще как-то не смотрится, ну очень сдал.
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