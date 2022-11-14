ПСЖ хочет продлить контракт с Месси и Серхио Рамосом

ПСЖ намерен подписать новые контракты с ключевыми игроками команды.
По данным источника, парижский клуб планирует предложить новые сделки Лионелю Месси, Серихо Рамосу, Преснелю Кимпембе и Марко Верратти.
ПСЖ намерен подписать новые контракты с ключевыми игроками команды.
По данным источника, парижский клуб планирует предложить новые сделки Лионелю Месси, Серихо Рамосу, Преснелю Кимпембе и Марко Верратти.
Но испанский хам зачем им? Не понимаю. Какой из него ключевой игрок в ПСЖ?
Я удивляюсь тому как ценят этого человека...
Но испанский хам зачем им? Не понимаю. Какой из него ключевой игрок в ПСЖ?
Я удивляюсь тому как ценят этого человека...