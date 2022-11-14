Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонтрактыФранция. Лига 1 2022/2023

Гальтье: «ПСЖ предложит новый контракт Верратти»

Сортировать
Все комментарии
Alex12357
Alex12357
вчера в 17:38
Гальтье!Ты очень здорово подстроился под Камерунского Эму,облизывай ему одно место ,но не забывай,твоё время зависит не от Камерунского Эму,а от Неймара,ведь именно Неймар делает игру в ПСЖ!
112910415
112910415
вчера в 11:00
а какие варианты ?
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 08:06
Конечно он будет счастлив. Он ведь зарабатывает большие деньги, за которыми изначально он и переходил в это болото - Лига фермеров.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 07:59
Хорошее решение,очень полезный игрок, видно что старается парень!
Gahi
Gahi
вчера в 07:47
Молодец с 20 лет играет за ПСЖ, а ему уже 30 лет хорошое предложение вообще закончить свою футбольную карьеру в этом клубе. Удачи
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 07:22
Игрок конечно хочет увеличения контракта.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 07:10
Веррати им нужен как никогда. Конечно они должны продлевать
rhskmz
rhskmz
вчера в 06:27
А Галье предложат новый контракт ?
1 984
1 984
вчера в 05:43, ред.
Добрый день!
Не планируется ли конкурс подобный ЛЧмании посвящённый ЧМ? Было бы интересно.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 