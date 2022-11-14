Гальтье: «ПСЖ предложит новый контракт Верратти»

Главный тренер ПСЖ Кристоф Гальтье подтвердил, что клуб предложит новый контракт полузащитнику Марко Верратти.
В клубе хотят этого, это правда, это часть наших планов. Я думаю, что Марко действительно счастлив в Париже.
Главный тренер ПСЖ Кристоф Гальтье подтвердил, что клуб предложит новый контракт полузащитнику Марко Верратти.
В клубе хотят этого, это правда, это часть наших планов. Я думаю, что Марко действительно счастлив в Париже.
Не планируется ли конкурс подобный ЛЧмании посвящённый ЧМ? Было бы интересно.
Не планируется ли конкурс подобный ЛЧмании посвящённый ЧМ? Было бы интересно.