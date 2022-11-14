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Личка: «Для меня вопрос продления контракта с „Оренбургом“ сейчас не стоит»

вчера, 10:16

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка высказался о возможном продлении контракта с клубом.

Для меня этот вопрос сейчас не стоит. Моя любовь — футбол. Я пришел вернуть команду в Премьер‑Лигу. Сегодня мы неплохо играем с такой командой, как «Краснодар». Что будет дальше — посмотрим.

В Чехии у меня дочка, сын, семья. Я свободный человек, может, завтра соберу чемодан, скажу «спасибо большое, ребята, хочу домой». На этот вопрос мне ответить тяжело, не думаю об этом.

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Все комментарии
ОПС
ОПС
вчера в 10:37
Игра у команды идет и продление контракта, это дело времени. Хотя все возможно.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 10:19
Марцел Личка высказался о возможном продлении контракта с клубом..

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