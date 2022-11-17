Спортдир «Оренбурга»: «Спокойно сможем заменить Сычевого»

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал слухи о возможной продаже в другой клуб.

Конечно, мы готовы к уходу Сычевого, у нас уже есть варианты на случай его ухода. Мы располагаем хорошим подбором игроков в группе атаки и спокойно сможем заменить его. У нас есть Обухов, Воробьев, Мансилья, Оганесян и Гуциев. Мы не паникуем. Спокойно работаем и наблюдаем за ситуацией вокруг Володи.