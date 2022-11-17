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Спортдир «Оренбурга»: «Спокойно сможем заменить Сычевого»

вчера, 06:32

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев прокомментировал слухи о возможной продаже Владимира Сычевого в другой клуб.

Конечно, мы готовы к уходу Сычевого, у нас уже есть варианты на случай его ухода. Мы располагаем хорошим подбором игроков в группе атаки и спокойно сможем заменить его. У нас есть Обухов, Воробьев, Мансилья, Оганесян и Гуциев. Мы не паникуем. Спокойно работаем и наблюдаем за ситуацией вокруг Володи.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 12:31
эх, зря признался, что есть надёжные парни на замену Сычевому !
сейчас их немедленно приобретут топ-клубы ! )
galem72
galem72
вчера в 11:11
Видимо, оренбургу уже выписали чек на 50000 рубликов. )
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:26
На словах да, всё будет хорошо,но как будет на деле?
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 08:43
Сначала говорили, что Сычевой ни куда не уйдет, а теперь уже речь пошла о его замене. Значит не останется Владимир в Оренбурге.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 07:38
К Сычевому здоровый интерес, а в Оренбурге похоже с ним уже попрощались
Gahi
Gahi
вчера в 07:33
Если всё нормально и есть кем заменить, то можно и не переживать за такую команду. Удачи
Namuri
Namuri
вчера в 06:54
Если спокойно могут, то значит нужен другой игрок.
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