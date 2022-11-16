Агент Карраскаля: «Хорхе счастлив в России»

Мартин Родригес, представитель футболиста ЦСКА Хорхе Карраскаля, рассказал о планах своего клиента.
Карраскаль продолжит выступать за ЦСКА. До июля даже не будем рассматривать предложения по Хорхе. Он очень счастлив в России.
Мартин Родригес, представитель футболиста ЦСКА Хорхе Карраскаля, рассказал о планах своего клиента.
Карраскаль продолжит выступать за ЦСКА. До июля даже не будем рассматривать предложения по Хорхе. Он очень счастлив в России.
1. До июля - очень счастлив.
2. После июля - планирую новое счастье.
1. До июля - очень счастлив.
2. После июля - планирую новое счастье.