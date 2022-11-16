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Агент Карраскаля: «Хорхе счастлив в России»

вчера, 10:55

Мартин Родригес, представитель футболиста ЦСКА Хорхе Карраскаля, рассказал о планах своего клиента.

Карраскаль продолжит выступать за ЦСКА. До июля даже не будем рассматривать предложения по Хорхе. Он очень счастлив в России.

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Все комментарии
CSKA2012
CSKA2012 ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
вчера в 20:11
Дайте на острие нормального нападающего и Хорхе заблистает
YVG
YVG
вчера в 14:38
Наверняка скоро убежит от такого счастья на пятом месте.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 13:02
План Карраскаля:
1. До июля - очень счастлив.
2. После июля - планирую новое счастье.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
вчера в 12:39
Хорхе счастлив в ЦСКА, а вот болельщики ЦСКА его игрой не довольны. Мог бы играть лучше.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 12:16
Я давно понял, что язык агентам дан для того, чтобы скрывать свои мысли. Возможно все.
shlomo
shlomo
вчера в 10:58
Ну если это фактически так, то очень не плохо для всех
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