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Еремякин: «Никаких официальных обращений от „Црвены Звезды“ не было»

вчера, 19:45

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин прокомментировал информацию о предложении контракта нападающему команды Владимиру Сычевому со стороны «Црвены Звезды».

Первый раз слышу об этом. Никаких официальных обращений в клуб не было. Мне бы об этом доложили. Подобные разговоры ходят уже месяц. Придёт документ — будем реагировать. Официально до меня никакой информации не доходило.

Ранее сообщалось о том, что сербский клуб уже связывался с игроком о возможном трансфере.

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Все комментарии
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 20:52
Началось психологическое воздействие на парня.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 20:30
Официальное обращение на границе растаможку проходит, а неофициально большинству и так понятно, что Сычевого весной в Оренбурге мы вряд-ли увидим. А будет ли это Црвена или другая звезда, ромб или стрелка - посмотрим.
Ironigor
Ironigor ответ Сп62 (раскрыть)
вчера в 20:27
А главного тренера Марцела Личку приглашает Ювентус и Манчестер Юнайтед !))
Devjatiy
Devjatiy
вчера в 20:15
Это как Чалова в Ювентус.
Сп62
Сп62
вчера в 20:13
Внимание всей Европы на Оренбург.
Ironigor
Ironigor
вчера в 19:57, ред.
Ничего страшного, скоро новости от инсайдов посыпятся про топ клубы.
Манчестер Сити вызвала Барселону на дуэль из-за Сычевого !) Дуэль состоится на Елисейских полях в присутствии ПСЖ , Баварии и Реала , в любую погоду !)))
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 19:57
Главное выпустить утку, а там пусть её ловят.
matrix333
matrix333
вчера в 19:47
Всякое бывает что касается трансферной политики.
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