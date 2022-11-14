Еремякин: «Никаких официальных обращений от „Црвены Звезды“ не было»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин прокомментировал информацию о предложении контракта нападающему команды Владимиру Сычевому со стороны «Црвены Звезды».
Первый раз слышу об этом. Никаких официальных обращений в клуб не было. Мне бы об этом доложили. Подобные разговоры ходят уже месяц. Придёт документ — будем реагировать. Официально до меня никакой информации не доходило.
Ранее сообщалось о том, что сербский клуб уже связывался с игроком о возможном трансфере.
Манчестер Сити вызвала Барселону на дуэль из-за Сычевого !) Дуэль состоится на Елисейских полях в присутствии ПСЖ , Баварии и Реала , в любую погоду !)))
Манчестер Сити вызвала Барселону на дуэль из-за Сычевого !) Дуэль состоится на Елисейских полях в присутствии ПСЖ , Баварии и Реала , в любую погоду !)))