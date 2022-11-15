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Агент Сычевого подтвердил интерес к нападающему со стороны «Црвены Звезды»

вчера, 13:36

Андрей Талаев, агент нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого, прокомментировал слухи об интересе к своему клиенту со стороны «Црвены Звезды».

Интерес от «Црвены» действительно есть. Есть сумма отступных, если они ее реализуют, то какие проблемы? С Владимиром я еще особо не общался, знаю, что он сохраняет спокойствие. Сейчас он думает о сборной. Сложно сказать, как все будет дальше. «Црвена» хочет встретиться с нами, чтобы обсудить все моменты, условия. Только потом можно будет говорить о чем-то конкретно.

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Брулин
Брулин
вчера в 18:17
Нормальный вариант. Хоть трофеев шанс собрать есть внутри Сербии и в ЕК поиграть. Но это так, в теории.
Сп62
Сп62
вчера в 15:58
Опять - двадцать пять.
Иван Стаканов
Иван Стаканов
вчера в 14:11
Было бы здорово!
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 14:08
Агент распускает слухи о клиентах
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КЭТиК
КЭТиК
вчера в 13:45
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