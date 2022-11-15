Агент Сычевого подтвердил интерес к нападающему со стороны «Црвены Звезды»

Андрей Талаев, агент нападающего «Оренбурга» , прокомментировал слухи об интересе к своему клиенту со стороны «Црвены Звезды».

Интерес от «Црвены» действительно есть. Есть сумма отступных, если они ее реализуют, то какие проблемы? С Владимиром я еще особо не общался, знаю, что он сохраняет спокойствие. Сейчас он думает о сборной. Сложно сказать, как все будет дальше. «Црвена» хочет встретиться с нами, чтобы обсудить все моменты, условия. Только потом можно будет говорить о чем-то конкретно.