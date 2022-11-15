Новая звезда РПЛ уже летом может засветиться в топ-клубе. Есть даже вариант в Европе

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вчера, 19:31

Сычевой раздумывает над переходом.

Когда клубы из Первой лиги отбираются в элитный дивизион по итогам сезона, всегда интересно, кто станет их лидером в новом чемпионате. «Оренбург», несмотря на кучу приличных легионеров, в топ-5 тянет форвард Владимир Сычевой. 26-летний нападающий, который до этого не светился в РПЛ , уже догнал Промеса по количеству голов в текущем сезоне. И, как это обычно бывает, в его отношении появляется все больше слухов.

Запасной вариант для ЦСКА

«Армейцы» при Федотове выступают не сильно лучше, чем при Березуцком. Коллектив завершил первую часть Российской Премьер-Лиги на уже привычном пятом месте в таблице. Для «красно-синих» наступает период адаптации новобранцев к футболу Федотова, да и сам Владимир должен лучше ознакомиться с возможностями игроков. В пользу продолжения карьеры Сычевого в московском клубе говорит тот факт, что ЦСКА – не из тех, кто будет принимать поспешные решения, увольнять наставника при первой же неудаче. И не получится такой ситуации, что форвард придет с одним пониманием тактики клуба, а после подписания контракта столкнется с другим.

В клубе к возможности ухода топ-форварда относятся с пониманием. Вот что по этому поводу говорит главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка:

Если у Сычевого зимой будет предложение от «Зенита», «Спартака» или ЦСКА , — это будет его лучшим следующим шагом в карьере. Если «Спартак» или другой топ-клуб России захочет купить Сычевого зимой, мы отпустим его к ним, не будем препятствовать переходу. У меня и у руководства клуба, думаю, проблем не возникнет. Мы не будем держать Сычевого насильно. Если «Спартак» реально купит Сычевого этой зимой, я пожму ему руку и скажу спасибо за проделанную работу!

Есть, правда, один нюанс – такой вариант развития событий боссы «красно-синих» оставляют на случай, если клуб решит покинуть кто-то из нынешних футболистов группы атаки. И это странно – Владимир вполне подходит на роль сменщика в топ-клубе и наверняка готов к ней. И пользы в завершении от него намного больше, чем от Адольфо Гайча или Антона Заболотного.

Вариант за рубежом – «Црвена Звезда»

Агент игрока Андрей Талаев уже подтверждал, что к Сычевому проявляют интерес ведущие российские клубы и не исключил скорого перехода.

Однако интерес к футболисту на России не заканчивается – уже сейчас предложить ему контракт готова «Црвена Звезда» из чемпионата Сербии. Сообщалось, что белградцы сделали предложение Владимиру и готовы заплатить «Оренбургу», сколько запрашивает команда – в новом контракте Сычевого прописана сумма отступных в 100 миллионов рублей.

Существование такого варианта подтверждает и Талаев:

Интерес от «Црвены» действительно есть. Есть сумма отступных, если они ее реализуют, то какие проблемы? «Црвена» хочет встретиться с нами, чтобы обсудить все моменты, условия. Только потом можно будет говорить о чем-то конкретно.

Трансферные отношения между «Звездой» и клубами из России не придется начинать с нуля – недавно из Сербии в ЦСКА приехал Милан Гайич, так что белградцы знают, как вести дела. В составе коллектива есть два форварда: Калифа Кулибали и Александар Пешич. В старте чаще всего появляется последний, но обоим уже за 30.

Стартер-пак Агаларова

До чего же похожи характеристики этих двух форвардов. Оба резко вспыхнули в не самом раскрученном клубе, оба показывают феноменальную реализацию, оба не очень техничны, но обладают габаритами. И оба – в топе бомбардиров за сезон (Сычевой – в нынешнем, Агаларов – в прошлом).

Поэтому и возникает волнение, что Владимир точно так же потеряется, когда окажется в новой команде.

«Конечно, один яркий сезон — это не показатель. Есть еще свежий пример Агаларова, который наколотил огромное количество мячей, а потом сел на лавку. Что нужно сделать Сычевому, чтобы не повторить судьбу Агаларова? Тут рецепт универсальный — тренироваться как можно больше. Сейчас понятно, что у него отличное голевое чутье и хорошее мастерство. Но нужно работать над тем, чтобы не растерять эти качества», — отмечает почетный президент РФС Вячеслав Колосков.

Но тут стоит оговорить ряд деталей. «Уфа», в которой выстрелил Агаларов, ориентировалась на контратаки и полагалась лишь на завершение Агаларова. Тому не приходилось встраиваться в командные взаимодействия, знакомиться со структурой прессинга – расширять свой функционал. Из-за этого переход в «Ахмат» дается Гамиду крайне тяжело – это более структурированная команда. Даже после ухода Андрея Талалаева грозненцы едва ли стали более похожими на башкирский коллектив.

Сычевой же встроен в игру «Оренбурга» и взаимодействует с партнерами – тактика Лички более разнообразна и не сводится к постоянным контратакам.

Да и примеров в противовес однодневкам достаточно – тот же Александр Соболев, прежде чем проявить себя в «Крыльях», был совсем незаметен на взрослом уровне. И ведь дорос он до основы «Спартака», стал ориентиром для забросов в московском клубе, а затем продолжил развиваться как диспетчер.

Иван Сергеев – еще один пример поздно раскрывшегося форварда. Он даже в «Зените» не затерялся, быстро адаптировался к концепции питерцев и не убавил в результативности.

Дело тут скорее в желании развиваться – в таких условиях ответ на вопрос о состоятельности остается за самим Сычевым.